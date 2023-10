"13h15, le samedi" : Rédoine Faïd « Anatomie d’une fuite » ce 21 octobre 2023 sur France 2

Samedi 21 octobre 2023 dans "13h15, le samedi" sur France 2, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir « Anatomie d’une fuite » un reportage signé Vincent Fichmann, Aurélien Chapalain et Eric Chevalier.

Depuis le début du mois de septembre 2023, Rédoine Faïd et sa spectaculaire évasion de la prison de Réau sont au cœur des débats devant la cour d’assises de Paris. Une affaire de plus dans le parcours chargé d’un braqueur, en détention et sous haute surveillance.

Le 1er juillet 2018, un hélicoptère se pose dans la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Un commando découpe à la disqueuse les portes menant au parloir et libère Rédoine Faïd, le tout en 7 minutes et 33 secondes. L’évasion est filmée par les détenus et le pilote, pris en otage, sera libéré une dizaine de kilomètres plus loin.

Rédoine Faïd, qui a coécrit Braqueur : Des cités au grand banditisme avec Jérôme Pierrat, s'était déjà évadé une première fois en 2013. C'était au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Il avait alors utilisé une arme qu'il transportait dans un paquet de linge sale ainsi que des explosifs, prenant quatre personnes en otage.

Durant des mois après sa seconde évaison, c’est une nouvelle traque qui s’ouvre. Rédoine Faïd sera finalement arrêté à Creil, dans l’Oise. Son procès s'est ouvert le mardi 5 septembre 2023. Les équipes de "13h15 le samedi" sont allées à la rencontre de plusieurs témoins, qui ne se sont jamais exprimés jusqu’ici.

Depuis le début du procès, un important dispositif de sécurité est mis en place : chiens spécialisés dans les explosifs, haute surveillance et fouille minutieuse à l’entrée, tout le monde craignant une nouvelle tentative d'évasion.

Les réquisitions sont tombées dans la soirée du mardi 17 octobre 2023, devant la cour d’assises de Paris : 22 ans de prison ont été requis à l’encontre de Rédoine Faïd. A ses côtés, une dizaine d’hommes comparaissent, dont deux de ses frères et trois de ses neveux, risquant tous de 10 à 30 ans de prison. Le verdict est attendu le mercredi 25 octobre.