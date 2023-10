"Grands Reportages" : « Héritiers inconnus », saison 3, épisode 1 & 2, samedi 28 octobre 2023 sur TF1 - Vidéo

Samedi 28 octobre 2023 à partir de 13:40, TF1 diffusera dans “Grand Reportages” les deux premiers épisodes de la 3ème saison de la série documentaire « Héritiers inconnus » signée Camille Roperch, Noémie Mayaudon et Auriane Baudin.

Entre secrets de famille et enjeux financiers, « Héritiers Inconnus » plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux.

Antoine, Clémentine, Marine, Julien ou encore Clémence sont tous des professionnels de cette généalogie très spéciale. Ils travaillent pour le cabinet ADD et associés. Lorsqu’une vie s’éteint et qu’on ignore à qui doit revenir l’héritage, c’est à eux que les notaires font appel pour trouver d’éventuels héritiers. A la fois historiens et détectives, ils mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs inattendu et parfois leur révéler des secrets de famille.

Cette mission délicate peut les mener aux quatre coins du monde, sur des pistes inattendues, à la découverte d’histoires parfois rocambolesques.

Épisode 1

À Paris, Julien doit régler la succession de François. L’histoire semblait banale, jusqu’à ce que le généalogiste se lance dans des recherches du côté de la mère de François, une Bretonne originaire de Douarnenez. Aux archives départementales, Julien fait une découverte surprenante. Lorsqu’il tape le nom de famille de François dans la base de données, l’enquêteur n’en croit pas ses yeux : un article de journal relate la mort de toute une partie de la famille de François dans le naufrage d’un bateau de pêche, il y a de cela plusieurs années. « Ils avaient tous entre 20 et 40 ans. Ils sont morts en mer dans leur bateau, la Petite Marie. C’est très émouvant ». Les recherches de Julien s’accélèrent. Car l’article fait mention des nombreuses veuves et des enfants que les pêcheurs morts en mer laissent derrière eux. Julien doit maintenant retrouver les descendants de ces pêcheurs car ils sont les héritiers de François. Sont-ils toujours en Bretagne ? Ont-ils entendu parler de ce naufrage, ou comme dans beaucoup de familles bretonnes, l’évènement dramatique a-t-il été tu pendant toutes ces années ?

C’est un duo d’enquêteurs qui doit retrouver les héritiers de Gérard, décédé en région parisienne. Stéphanie fait équipe avec David. Les recherches s’annoncent compliquées. Le notaire a indiqué aux généalogistes que le défunt s’est marié il y a des années dans la région de Turin, avec Elisabetta, une Italienne. D’après les documents fournis par le notaire, les deux époux, mariés en 1971, se sont vraisemblablement séparés depuis 1978. Elisabetta aurait regagné l’Italie à la suite d’un désaccord, car Gérard refusait d’avoir des enfants. Les deux époux n’étaient plus en contact depuis des années, mais ils n’ont jamais divorcé.

Le dossier promet d’être riche en émotion car tout indique qu’Elisabetta ignore le décès de son propre mari. C’est donc David qui devra le lui annoncer… s’il la retrouve. « Nous allons très vite nous rendre compte que malgré les années et les kilomètres qui les séparaient, cette femme très digne est encore amoureuse ».

Enfin, Jean est décédé à Paris à l’âge de 73 ans. Jamais marié, sans enfant, il ne laisse derrière lui aucun héritier connu. La valeur de son appartement, situé dans le 5ème arrondissement de Paris, à deux pas du jardin des Plantes, pourrait dépasser le million d’euros. « En entrant dans cet appartement, c’est le choc ! Cet homme a accumulé des milliers d’ordures. Qu’a-t-il pu se passer dans sa vie pour en arriver là ? ». Antoine et Cécilia sont chargés de retrouver les héritiers de Jean. Dès l’ouverture du dossier, ils sont intrigués par le profil du défunt. Ses parents sont tous les deux d’origine juive et il apparaît que l’orthographe du nom de famille a changé, ce qui risque de compliquer les recherches. Dans la branche paternelle, l’enquête va plonger Cécilia et Antoine dans l’histoire tragique d’une famille juive. Ils vont notamment découvrir un secret de famille bien gardé.

Épisode 2

Clémentine et Cécilia doivent retrouver les héritiers de Marie, professeure de philosophie, décédée à Paris. Jamais mariée, sans enfant, elle semblait avoir coupé les ponts avec toute sa famille. La défunte vivait dans un appartement du 12ème arrondissement de la capitale, estimé à 900.000 euros. Elle possédait également des liquidités et son patrimoine pourrait dépasser les 2 millions et demi d’euros. D’un point de vue financier, il s’agit donc d’un dossier important. Mais cet héritage a également une valeur historique. Marie a peint de nombreux tableaux très torturés, et empreints du traumatisme de la Shoah. « Dans ma carrière de généalogiste je n’ai jamais eu affaire à un patrimoine artistique aussi surprenant. Je vais devoir évaluer sa valeur ». La quête des héritiers de Marie va amener les deux généalogistes à soulever un secret de famille bien gardé. L’existence d’un mariage avant-guerre que tout le monde ignorait.

C'est une ombre qui plane sur le cabinet ADD depuis plus de vingt ans. A l'époque, Antoine Delabre, l'un des associés, est tout jeune mais il se voit confier le premier gros dossier de sa carrière : retrouver les héritiers de Dora Maar, la muse de Picasso mais aussi la plus grande artiste femme photographe du 20ème siècle. Depuis lors, Antoine représente les intérêts d’une partie des héritiers de la célèbre photographe. Et un nouveau rebondissement vient d'avoir lieu. 800 photos et négatifs inédits appartenant à l'artiste sont mystérieusement réapparus. D'où viennent ces photos ? Quand ont-elles été prises ? « C’est un trésor que nous avons là. Pour l’œuvre de Dora Maar mais aussi parce qu’il témoigne d’une époque artistique très riche ». Antoine doit maintenant travailler main dans la main avec les commissaires-priseurs de la maison de vente parisienne et les experts en photographie afin de faire parler chacune des photos.

A Paris, Marine et Nuno se voient confier la recherche des héritiers d’une femme peu ordinaire. Solange Ancona était une compositrice très reconnue dans le milieu de la musique classique. Décédée en novembre dernier à 76 ans, la compositrice était très aimée de ses élèves du conservatoire de Versailles où elle a enseigné pendant plus de trente ans. Elle a composé pour les plus grands musiciens. « Je dois me plonger dans cet univers que je ne connais pas, explique Marine. Et très vite un problème surgit : les partitions de Solange, ses compositions, ainsi que ses instruments de musique, sont le seul patrimoine qu’elle possédait. Et tout semble avoir mystérieusement disparu ». Les deux généalogistes doivent mener une double enquête : retrouver l’héritage de Solange mais aussi ses héritiers. Leur quête va les mener de l’autre côté des Alpes. Et elle s’annonce très complexe.