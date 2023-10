"20h30 le dimanche" du 29 octobre 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 29 octobre 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 29 octobre 2023, Laurent Delahousse reçoit :

La Story



Olivier Rousteing, l'une des icônes de la mode qui a accepté d'ouvrir les portes de la maison Balmain aux caméras de "20h30 le dimanche" dans le cercle très fermé de la haute couture. Né sous X et abandonné à la naissance, le styliste français est entré chez Balmain en 2009 avant de devenir, deux ans plus tard, l'un des plus jeunes directeurs artistiques du monde. Retour sur son parcours et ses succès.

Le live



Zaho de Sagazan, l’une des révélations de la scène française. L'artiste de 23 ans, actuellement en tournée, combine brillamment la chanson française classique et la musique électronique. La révélation de la chanson française 2023 chante sur le plateau de "20h30 le dimanche" un extrait de son premier album, La Symphonie des éclairs, sorti le 31 mars 2023.