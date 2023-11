"Grands Reportages" « Pros ou amateurs : des bêtes à concours » épisode 1, dimanche 5 novembre 2023 sur TF1

Dimanche 5 novembre à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de la série de repotages "Pros ou amateurs : des bêtes à concours" réalisée par Agathe Soleranski et Guillaume Barthelemy.

Les concours : il y en a pour tous les goûts, toutes les disciplines, tous les âges. Compétition d’amateurs ou de professionnels, passion familiale ou solo, les Français aiment se mesurer.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des mordus de compétition qui ont mis leur vie personnelle entre parenthèses pour se confronter aux meilleurs de leur discipline, dans l’hexagone ou à l’étranger. Plongée dans l’univers de ces Français qui ont la gagne ! Une série en 3 épisodes plein de rebondissements.

Épisode 1

Marie, 25 ans, n’a qu’un objectif en tête : devenir la meilleure jeune sommelière de France : « Mon point faible, je pense, que c’est la confiance en soi. C’est le plus important. C’est aussi ça un concours ». Marie va devoir dépasser ses limites pour parvenir à être sélectionnée au concours le plus prestigieux de sa profession. Mais la jeune femme, déjà en poste dans un célèbre palace parisien, a de la ressource et une détermination à toute épreuve.

Berger et producteur de fromage corse depuis plus de 10 ans, Patrick participe pour la première fois au concours du meilleur fiadone, le gâteau emblématique de l’île de beauté, à base de lait de brebis et de chèvre. « Comme c’est ma première participation, je mets toutes les chances de mon côté parce que je veux gagner ! ». Et pour gagner justement, il va se laisser prendre au jeu de la compétition et chercher la meilleure recette auprès de ses amis. Mais face à lui, les meilleures spécialistes de la région…la concurrence s’annonce rude.

Il ne manque qu’un titre au palmarès de Stéphane, 30 ans de carrière, et meilleur ouvrier de France des fleuristes : « Il me manque le plus prestigieux, celui de champion du monde. J’ai été élu fleuriste pour représenter la France, c’est une pression mais surtout une fierté ». Entouré d’une équipe de fidèles, dans cet épisode, il va devoir imaginer l’ensemble des décors floraux qui devront le démarquer de la concurrence internationale à la coupe du monde des fleuristes à Manchester.

Clément et Ludovic s’attaquent eux aussi à une coupe du monde parmi les plus convoitées…celle des traiteurs : « Pour réussir, il va falloir travailler en équipe », avoue Ludovic. Car les deux cuisiniers ont été sélectionnés à la dernière minute pour représenter la France et n’ont jamais travaillé ensemble. S’ils gagnent, leurs carrières pourraient décoller. Mais en attendant, l’investissement des deux hommes est colossal : « On pioche physiquement, on va commencer un peu à taper dans les réserves ».

La partenaire de concours d’Eliot, 10 ans, c’est Lady, son chien, un jeune border collie. Ensemble, ils pratiquent l’agility, une discipline sportive, où les maîtres font équipe avec leur chien pour franchir un certain nombre d’obstacles : « Avec Lady, on fait de l’agility depuis 3 ans, et elle est rapide, elle est gentille, elle fait des câlins, elle est douce, c’est une bonne coéquipière ». Même si Eliot est vice-champion de France des moins de 12 ans, le duo va découvrir les aléas et l’exigence d’une compétition de haut vol lors du mondial en Angleterre.