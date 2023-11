"20h30 le dimanche" du 5 novembre 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 5 novembre 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 5 novembre 2023, Laurent Delahousse reçoit :

La Story



Les équipes de "20h30 le dimanche" retracent le parcours de Madonna, l'artiste féminine solo qui a vendu le plus d'albums de l'histoire de la musique. Ses tubes, ses chorégraphies, mais aussi ses tenues ou ses frasques... la reine de la pop ne laisse personne indifférent.

A 65 ans, Madonna revient sur le devant de la scène avec une tournée anniversaire, "The Celebration Tour", qui revisite 40 ans de succès. Elle sera notamment à Paris à l'Accor Arena les 12, 13, 19 et 20 novembre 2023 pour faire revivre ses plus grands tubes, parmi lesquels Like a Virgin, La Isla Bonita ou Hung up.

La rencontre



Rencontre avec deux artistes français qui ont collaboré avec Madonna : le DJ français Martin Solveig qui a produit plusieurs de ses titres et Nicolas Huchard, danseur et chorégraphe, actuellement sur scène avec Madonna pour sa nouvelle tournée.

Douze ans après Smash, son dernier album studio, Martin Solveig revient avec Back to Life, sorti le 20 octobre 2023. L'auteur des tubes Everybody, Rejection, Hello ou All Stars propose dix nouveaux titres dans ce cinquième album.

Avant cette tournée avec Madonna, Nicolas Huchardavait déjà dansé avec des stars de la musique : Angèle, Aya Nakamura, Christine and the Queens... Il a également travaillé avec les plus grands noms de la mode, du cinéma ou de la publicité, comme Jean Paul Gaultier sur la scène du Fashion Freak Show.