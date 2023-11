"Grands Reportages - Histoires d'eau" : 1er épisode samedi 11 novembre 2023 sur TF1

Samedi 11 novembre à 13:40, TF1 diffusera dans "Grands Reportages" le 1er épisode de la série "Histoire d'eau" réalisée par Myriam Zehar, Caroline Diebold et Camille Roperch.

La Loire, la Seine et le Rhône : les trois fleuves les plus longs de France façonnent depuis toujours le destin des hommes et des femmes qui vivent sur leurs rives. Leurs tracés nous font voyager, nous nourrissent et parfois nous inquiètent entre menaces de crues et rareté de la ressource en eau.

Pour cette série documentaire exceptionnelle de trois épisodes, nous embarquerons à bord de la vie mouvementée et méconnue de ces enfants du Rhône, de la Loire et de la Seine, habitués à naviguer entre les imprévus, les aléas climatiques et les humeurs de ces trois fleuves majestueux !

Épisode 1

Emilie Pocquereau vit sur une petite île juste en face du château de Saumur, l’île d’Offard, avec son mari Vincent. Tous les deux naviguent sur la Loire depuis des années. Ils aiment ce fleuve sauvage et difficile. Cette année, le couple se lance dans un projet risqué. Avec un ami, Hervé, ils ont décidé de créer une guinguette sur un grand bâteau qui pourra naviguer sur le fleuve tout en accueillant près de 75 passagers. Un ancien bateau à touriste de 17 mètres de long, acheté 40 000 euros, qui n’a pas touché l’eau depuis 4 ans. Emilie voulait revenir à ses premiers amours : la restauration. Mais le défi est grand : l’équipe va devoir travailler d’arrache-pied pendant plusieurs mois pour terminer l’aménagement du bateau avant le début de la saison. « On y a mis tout notre cœur, et nos économies, c’est un projet fou mais c’est notre passion, la Loire coule dans nos veines ! On ne peut pas s’arrêter là. » La Loire, parfois imprévisible et capricieuse, leur réserve bien des surprises. Quand on lie son destin à celui des fleuves, il faut savoir s’armer de patience…

Olivier Desvaux, peintre pour la marine nationale, a fait de la Seine sa muse : « J’ai suivi le fleuve tout au long de ma vie : ma naissance à Rouen, mon enfance dans la vallée de la Seine, mes études aux Arts déco à Paris, et aujourd’hui ma vie dans ma maison au bord du fleuve à Villequier… Je n’aurai jamais fini de peindre la Seine, j’ai souvent mon chevalet sur le dos pour ne rien rater de son spectacle ». Cette année, le peintre souhaite consacrer une grande exposition à un évènement tragique qui a marqué les habitants de la région : la noyade de Léopoldine, la fille de Victor Hugo, en septembre 1843, aux alentours de Villequier, non loin du domicile du peintre. En quête d’inspiration, le peintre va devoir partir sur les traces de Léopoldine Hugo et mener une véritable enquête. « Je cherche des portraits d’elle qui n’ont jamais été exposés, Victor Hugo en avait commandé plusieurs pour sa fille adorée. Je veux m’en inspirer pour ma toile maîtresse. » Mais le peintre sera-t-il prêt à temps pour son grand vernissage ?

A 17 ans, Alexis Henriot est un jeune homme qui sait ce qu’il veut : travailler et vivre sur l’eau ! Depuis son stage de 3ème il a décidé de devenir marinier. Pourtant il ne fait pas partie de la grande famille des bateliers. « Ma mère est blanchisseuse et mon père cariste ! On a toujours vécu loin des fleuves ». Originaire du Massif Central, le jeune homme a eu le coup de cœur pour ce métier physique qui demande des sacrifices qu’il se dit prêt à faire à l’avenir. Car son rêve, c’est bien d’être un jour à la tête de son propre bateau. Mais avant cela, Alexis devra passer son Bac pro en Transport fluvial avec des épreuves qui auront lieu sur la Seine. Un diplôme essentiel s’il veut continuer à naviguer et à évoluer dans ce secteur. Pour se préparer, Alexis peut compter sur son maître d’apprentissage Guillaume, 28 ans. Jeune capitaine de l’ « Odin » - un bateau d’une centaine de mètres qui opère sur le Rhône : « Il est doué mais il a encore beaucoup à apprendre, notamment en navigation et en approche d’écluses ! ». Et il compte bien mettre son élève en difficulté avant le grand jour des examens. Alexis devra apprendre à garder son sang-froid dans toutes les circonstances.

Enfin, Jessica et Vincent Labrousse ont pris un congé sabbatique pour vivre avec leurs 2 enfants Janis et Mahé une aventure extraordinaire : 3 mois d’itinérance à vélo à la découverte des plus grands fleuves de France. Un défi de taille pour cette famille qui vit depuis 10 ans aux Antilles: « Nous habitons en Martinique, en haut d’une montagne dans la forêt tropicale, et nous faisons très peu de vélo là-bas, c’est donc une grande première pour tout le monde ! C’est un luxe de pouvoir s’offrir 3 mois de respiration comme ça avec les enfants ! » Avec un papa instituteur, Janis et Mahé vont devoir faire l’école à vélo. Leur périple commencera sur les bords du Rhône et il ne sera pas de tout repos. Ils vont pédaler sur la Via Rhôna, un itinéraire cyclable de 815 kilomètres qui part des Alpes jusqu’aux plages de la Camargue.