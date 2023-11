"13h15, le samedi : Au nom des pères" ce 11 novembre 2023 sur France 2

A découvrir ce 11 novembre 2023 sur France 2 dans "13h15, le samedi", « Au nom des pères », un document signé Romain Potocki, Jean-Pierre Gibrat, Eric Chevalier et Matthieu Houel.

L'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale a été signé le 11 novembre 1918 dans la clairière de Rethondes, dans l'Oise. Le conflit a coûté la vie à plus de 9 millions de personnes et fait plus de 20 millions de blessés.

En ce jour d'armistice, les équipes de "13h15 le samedi" vous plongent dans le destin d’un soldat au cœur de la Première Guerre mondiale.

Il y a maintenant plus d’un siècle, alors que le 11 novembre 1918, les militaires et les dirigeants politiques étaient en train de signer l’armistice, une toute dernière offensive allait se mettre en place. Après quatre années de bruit et de fureur, des hommes allaient s’affronter à quelques minutes de l’épilogue du conflit.

A Vrigne-Meuse, petit village ardennais, la nouvelle de la fin des hostilités arrive dans la matinée du 11 novembre mais la bataille fait rage et des dizaines d’hommes sont tués. Parmi eux, Augustin Trébuchon, fauché d'une balle dans la tête alors qu’il portait un message à son capitaine, dix minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, à 11 heures.

Le magazine "13h15 le samedi" conte son récit et celui de ces soldats au cœur de la bataille. La dernière bataille, celle où les armes se sont tues à 11 heures du matin.