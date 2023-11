"20h30 le samedi : Les débuts de Jacques Brel et Angèle" ce 11 novembre sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 11 novembre 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Débuts belges ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte les débuts de deux artistes belges à la renommée internationale, Jacques Brel et Angèle.

Le jour où > Jacques Brel s'est affranchi des conventions familiales

Frondeur, anticonformiste, virevoltant... Avec Jacques Brel, la vie se devait d’être intense. Il ne voulait jamais se laisser envahir par l’ennui, c’était même devenu au fil des années une obsession chez l'auteur, compositeur et interprète belge.

Pourtant, son milieu d’origine ne le prédestinait pas à une vie d’artiste. Son père, à la tête d’une entreprise de carton, n’avait qu’un souhait : que son fils reprenne la société à Bruxelles. Mais son enfance lui semblait "morose", avec des parents qu'il estimait "très âgés" et qui l'ont d'ailleurs inspiré pour sa chanson Les Vieux. Jacques Brel a pourtant réussi à se libérer du carcan familial pour écrire, chanter et plus encore.

Actu > Angèle, le baptême de feu

Angèle est belge, elle aussi. Ses parents, à l’inverse de Jacques Brel, sont des habitués de la scène et des projecteurs. Une histoire familiale qui peut être intimidante à sa façon. Angèle a commencé doucement, dans sa chambre puis sur les réseaux sociaux, à faire entendre sa voix.

Lorsqu’en 2017, le rappeur belgo-congolais Damso lui a proposé de faire sa première partie sur une vraie scène, elle a accepté sans se douter de l’épreuve initiatique qu’elle allait vivre, avec un public particulièrement difficile.