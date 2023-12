"Reportages découverte : Retour vers le passé" dimanche 3 décembre 2023 sur TF1 - Vidéo

Dimanche 3 décembre 2023 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 vous proposera de voir ou de revoir « Retour vers le passé » un document signé Laetitia Pongi.

Écouter un vinyle sur un tourne-disque, jouer au flipper dans un café, lire une carte routière sur la Nationale 7, mettre des bigoudis pour réussir des boucles parfaites… toutes ces activités semblent démodées, désuètes, comme si elles appartenaient au passé. Pourtant, depuis quelques années, de plus en plus de Français y reviennent et pas seulement par nostalgie. Passionnés d’époque ou d’objets anciens, certains se lancent même des défis pour conjuguer le passé au présent.

A Limoges, Valentine vit au rythme des années 50. Dès l’âge de 15 ans elle est devenue mannequin « Pin up ». « Mon grand-père paternel au Canada avait gardé son look des années 50 qu’il aimait beaucoup. Ça rappelle de très beaux moments d’enfance en fait », explique la jeune femme. Aujourd’hui la pin-up dirige son propre institut de beauté décoré bien sûr à la mode rétro. Et dans quelques mois, Valentine va réaliser un rêve : elle est sélectionnée pour participer au plus grand concours de pin-up international. Il se déroule à Las Vegas lors du plus grand rassemblement Rockabilly au monde. Et elle compte bien être sur le podium.

A Montaigu, Michèle et Jeff vont lancer la première usine de pressage de vinyle Made in Vendée. Avec le boom des demandes de vinyles, labels et artistes vont face à de nombreux retards de fabrication. Jeff, directeur d’un studio de mastering et son épouse Michèle, ancienne contrôleuse de gestion, ont donc décidé d’ouvrir leur propre usine de pressage. Totalement novices, ils vont devoir installer toutes les machines dans un bâtiment construit pour l’occasion. Mais produire des vinyles ne s’improvisent pas. « Si on avait su tout ça, tous les tuyaux, les machins, des trucs qu’on ne sait même pas ce que c’est, est-ce que franchement on se serait lancé là-dedans ? », s’interroge Jeff. Pourtant le couple a déjà des commandes prévues. Ils n’ont pas le droit à l’erreur.

Près de Roanne, Jean-Michel, amoureux de la mythique route Nationale 7 veut sauver un de ses bâtiments pour redonner vie au patrimoine routier français. Lui et les membres de son association de véhicules anciens ont un projet : restaurer à l’identique une station-service de la célèbre « route des vacances » pour en faire un lieu d’exposition et de rencontres. Un défi car pour l’instant l’édifice est en ruine. « Si vous aviez vu comme elle était cette station, vous auriez dit, c’est des fous ! », avoue Jean-Paul, le meilleur ami de Jean-Michel. Le retraité et les adhérents de son club espèrent pouvoir l’inaugurer dans cinq mois lors d’un grand rassemblement de voitures d’époque. De quoi replonger dans l’ambiance des trente glorieuses.



A Notre-Dame-de-l’Isle, dans l’Eure, Nathanaël, 16 ans, n’a pas connu l’âge d’or des flippers pourtant sa passion pour la machine est débordante. « Quand j’étais petit, mon père m’amenait dans un centre où je pouvais jouer au flipper. A 9 ans, j’ai voulu retrouver le flipper, il n’y en a plus dans les cafés aujourd’hui donc on en a acheté un et quand il est tombé en panne, je me suis plongé dedans et je me suis mis à le réparer ». Aujourd’hui le lycéen en possède plus d’une dizaine. Il a même créé son entreprise de réparation et de location de flippers. Et pour les faire découvrir au grand public, il s’est lancé un challenge : créer la plus grande salle d’arcade éphémère de son département !

En route vers le passé !!