Édition spéciale du 13H de France 2 en direct de Notre-Dame de Paris vendredi 8 décembre 2023

Vendredi 8 décembre 2023, à un an, jour pour jour, de l'ouverture de Notre-Dame de Paris au public, le 13H de France 2 s'installe au coeur de la cathédrale pour une édition spéciale présentée en direct par Julian Bugier.

Pour la première fois, un plateau de télévision s'installera au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Un dispositif visuel inédit et spectaculaire permettra de faire découvrir aux téléspectateurs l'avancée des travaux : dont la flèche, tout juste érigée.

Julian Bugier sera entouré, en plateau, de Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, de Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur-archiprêtre de Notre-Dame de Paris, du chanteur Vianney, parrain du Téléthon 2023, et de nombreux compagnons et artisans d’art qui travaillent quotidiennement à la restauration du monument dont la destruction de la flèche et de la charpente a été une onde de choc dans le monde entier.

Avec la participation de Stéphane Bern, en duplex depuis le musée du Louvre, qui consacre une exposition inédite au trésor de Notre-Dame de Paris. Ce trésor rejoindra, une fois les travaux terminés, la sacristie néogothique de la cathédrale.

Dès 09:30, édition spéciale, avec des duplex et des invités en plateau, présentée par Axel de Tarlé sur franceinfo canal 27 et la plateforme d’information franceinfo.fr.

Édition en collaboration avec l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.