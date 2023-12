"Reportages découverte - Travail, famille, passion" à revoir sur TF1 samedi 9 décembre 2023

Samedi 9 décembre à 14:50, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" le document « Travail, famille passion » réalisé par Delphine Welter et Elodie Tinel.

En France seulement 5% des entreprises familiales tiennent jusqu’à la quatrième génération. Certaines sont célèbres : Renault, Michelin, Louis Dreyfus mais la plupart sont peu connues du grand public. Et des Familles qui travaillent ensemble depuis huit générations, il n’en existe qu’une vingtaine. Comment ces sociétés ont-elles pu traverser les âges ? Quel est le secret de leur réussite ? Et surtout comment les générations se transmettent-elles ces savoir-faire ?

Pendant plusieurs mois une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces entreprises centenaires à des moments clés de leur vie.

La fonderie Paccard, en Savoie, crée des cloches depuis 225 ans ! 120 000 cloches de cette famille sonnent dans le monde entier. À sa tête Philippe et sa femme Anne. “La passion pour beaucoup d’entre nous, survient à la coulée d’une cloche : penser que ce métal en fusion deviendra un instrument de musique au son cristallin, c’est magique !” Avec leur fils Thomas de 24 ans, la huitième génération et son oncle Cyril, l’ingénieur de la famille, ils ont décroché cette année, le contrat d’une vie. Tous ensemble, ils doivent créer la plus grande sculpture musicale du monde : 30 mètres de haut, 63 cloches qu’ils devront livrer à une prestigieuse université, en Floride !

Dans leur atelier au cœur de la Drôme, les Ravit eux perpétuent l’art de la marbrerie depuis huit générations (1836). Ils sont la plus vieille dynastie de marbriers de France. Georges, le père, sacré meilleur ouvrier de France en 1994, partage cette passion avec sa fille Marguerite, 35 ans. Architecte de formation, elle a choisi malgré tout de suivre la voie de son père. “Je ne me voyais pas quitter cet atelier où j’ai passé toute mon enfance”. Seulement pour répondre aux exigences de son père, Marguerite n’a pas le droit à l’erreur, son prochain défi est de taille. L’un des plus fidèles clients de la marbrerie vient de lui commander la sculpture la plus complexe qu’elle n’ait jamais réalisé !

François-Nicolas, 30 ans, doit reprendre les rênes du plus vieux magasin de musique en France, celui de ses parents, à Perpignan. Un lieu incontournable pour de grands artistes. “Je me rappellerai toujours de Charles Trenet ! Il venait tous les ans, à chacune de ses tournées. Il garait sa Porsche en face du magasin de mes parents et demandait à voir “le petit”.” Armand et sa femme Chantal ont décidé de passer la main à leur fils, la septième génération. Seulement, cet ancien cadre dynamique d’une grande entreprise veut réorganiser de fond en comble l'entreprise familiale, un changement de cap qui ne se fera pas sans fausse note.

En Charente, Renaud Fillioux de Gironde succède, lui, à son oncle au poste emblématique de maître-assembleur pour la plus grande marque de cognac au monde. Une institution liée à la famille Fillioux, depuis deux siècles. Et cette année, l’héritier va devoir surprendre ses ancêtres, pour concevoir un élixir d’exception pour une cuvée événement qui sera destinée à de très grands collectionneurs. Son prix, lui aussi, sera exceptionnel : 600 000 euros. “Ce cognac, c’est le fruit d’une création qu’on ne réalise qu’une fois dans sa vie !”.

Sur les épaules de chacun de ces derniers de lignée, repose le poids de traditions vieilles de plus d’un siècle.