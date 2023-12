Téléthon 2023 : lancement de la 37ème édition sur France 2 à 18:40 avec Sophie Davant et Nagui

Ce vendredi 8 décembre 2023 à 18:40 sur France 2, Sophie Davant et Nagui donneront le coup d'envoi de la 37ème édition du Téléthon et des 30 heures de mobilisation.

Objectif de cette 37ème édition du Téléthon : porter le compteur au plus haut niveau pour mettre KO la maladie. Sophie Davant et Nagui sont dans les starting-blocks pour lancer les festivités avec Vianney pour ce marathon télévisuel hors normes. Le parrain sera le témoin du récit des familles, du combat des malades, des avancées de la recherche et de la mobilisation sans faille de milliers de bénévoles.

Au cœur de la chaleureuse guinguette du Téléthon, familles, bénévoles, partenaires, artistes fêtent à l’unisson le Téléthon… Certains donneront de leurs muscles sur des vélos surprenants pendant que d’autres se régaleront grâce à des foodtrucks gourmands.

Des duplex partout en France, notamment à Caudebec-lès-Elbeuf (76), Gujan-Mestras (33), Clermont-l’Hérault (34) et Morestel (38), les quatre villes ambassadrices où des milliers de bénévoles donneront toute leur énergie pour faire monter le compteur et soutenir la recherche.

On retrouvera bien sûr Laura Tenoudji et sa Grande Tombola solidaire. Tentez votre chance en achetant un ticket à 10 euros et décrochez des expériences et des lots uniques offerts par des artistes, chanteurs et sportifs.