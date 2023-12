"Reportages découverte - Apprentis et cracks" à revoir dimanche 10 décembre 2023 sur TF1 - Vidéo

Dimanche 10 décembre 2023 à 14:50, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans 'Reportages découverte" « Apprentis et cracks », un document réalisé par Philippe Poiret.

Ils sont près de 740 000 apprentis en France. Et chaque année, des centaines d’entre eux veulent devenir les champions de leur catégorie… mais pour devenir meilleur apprenti, il faut faire preuve d’abnégation et de sacrifices.

“Reportages découverte” a suivi des apprentis dans leur course vers la victoire. Fromagère, paysagiste, coiffeuse, barmaid… laissez-vous embarquer dans leur univers fait d’entrainements, de travail et de doutes… et partagez avec eux ce moment si intense de la compétition.

A 19 ans, Maëlys est apprentie dans un salon de coiffure de Perpignan. « Pour moi les cheveux ça rentre dans les métiers de l’art ; ça fait ressortir tous mes côtés créatifs ! » Cette passionnée a décidé de passer le plus grand concours des apprentis coiffeurs de France qui réunira 400 compétiteurs. La concurrence sera rude mais Maëlys est décidée à remporter ce titre… Car cette victoire lui permettrait de remporter une place en équipe de France de coiffure… un rêve d’enfant. « J’ai trop hâte de voir je me sens en mode compet’ je vais tout défoncer ! » Son point fort, c’est le chignon. Mais pour atteindre la finale, la jeune femme devra réussir deux autres épreuves : la coupe femme et la coupe-homme… l’épreuve tant redoutée ! « J’ai pas l’habitude de couper les cheveux des hommes et encore moins la barbe… ce qui est terrifiant quand on coupe trop court c’est la zone blanche… j’ai peur ! » Chaque épreuve est éliminatoire… si Maëlys ne passe pas la coupe-homme… son aventure s’arrêtera là.

A 21 ans, Louise aussi est ivre de compétition. La jeune femme, au caractère bien trempé, est apprentie barmaid dans un hôtel 5 étoiles de Deauville et bientôt elle passera le concours régional du meilleur apprenti des Pays de La Loire. « C’est pour sortir de ma zone de confort et me challenger parce que je n’ai que 21 ans et il faut que je sorte les bouchées doubles… » Quizz sur la mixologie, préparation de cocktail, dégustation à l’aveugle … chaque semaine Louise s’entraîne avec son maître d’apprentissage, Frédéric, qui a déjà mené 3 anciens apprentis à la victoire. « Louise tu n’oublies pas, c’est d’abord la vue puis le nez et si tu ne trouves pas, tu goûtes… »

Si Louise remporte les épreuves régionales, elle obtiendra le précieux sésame pour accéder à la finale nationale du meilleur apprenti barman de France.

Lucas, 19 ans, s’entraîne lui aussi d’arrache-pied pour devenir champion de France des paysagistes. « J’ai besoin d’avoir de l’adrénaline tout le temps, d’être dans la compétition, dans le challenge pour toujours me surpasser » Le jour du concours, Lucas devra réaliser un jardin en 6 heures seulement. Pour le coacher, Xavier son maître d’apprentissage depuis 4 ans « un marathon c’est 2h, toi tu vas en avoir pour 6h d’affilée alors il faut que tu t’accroches ! C ’est un peu de nous tous qui allons passer le concours donc on c’est une fierté pour l’entreprise on va être derrière lui son professeur Jérôme et aussi Laura, sa petite amie. » « Je suis sa coach privée je le motive car il faut de la motivation, des fois j’ai pas envie je lui dis ‘allez bouge-toi et puis apprends !’ » Des soutiens indéfectibles pour Lucas… « c’est la médaille d’or que je veux et je ferais tout pour l’avoir. »

Mais le jour du concours, la détermination de Lucas sera mise à rude épreuve et rien ne lui sera facilité !

Julie aussi aimerait faire partie de la crème de la crème… A 16 ans, l’apprentie fromagère bûche sans relâche pour devenir la meilleure du pays. Et elle compte sur Carole, sa patronne pour la mener jusqu’à la victoire… un coach intraitable « Coubertin nous a dit que l’essentiel c’est de participer mais nous c’est pas ça : nous, on veut gagner ! ». Gagner ce concours, un défi pour cette jeune fille qui se remet tout juste d’une expérience professionnelle douloureuse « on me rabaissait tout le temps, tous les matins je me réveillais en me demandant ‘est-ce que ça va bien se passer aujourd’hui…’ » Devenir championne de France, comme une revanche sur le passé.

« Apprentis et cracks » c’est l’histoire de 4 jeunes dévorés par la même ambition : se dépasser.