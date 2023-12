Téléthon 2023 : plus de 80 millions d'euros de promesses de dons pour l’AFM-Téléthon

La 37ème édition du Téléthon s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche sur France 2 avec un compteur qui a affiché 80 671 222 euros de promesses de dons.

Ce chiffre témoigne de la confiance et de l’exceptionnelle mobilisation des donateurs, des bénévoles pour cette édition riche en victoires contre la maladie et en promesses pour tous ceux qui attendent le diagnostic, le traitement qui changera leur vie. Il ne faut rien lâcher.

Le 3637 est encore ouvert jusqu’au vendredi 15 décembre.



« Aujourd’hui, nous pouvons parler de vies sauvées, des destins changés, d’espoirs devenus réalités, et c’est grâce à vous ! Les premières victoires tracent la voie et nous ne devons rien lâcher pour donner aux chercheurs les moyens de continuer à transformer leurs découvertes en traitements. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes de France Télévisions, Sophie Davant, Nagui, Cyril Féraud et tous les animateurs pour leur engagement à nos côtés. Un immense, immense merci à Vianney, parrain sensible, engagé et si proche des familles… » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.



Le groupe France Télévisions, partenaire historique de l’AFM-Téléthon, est fier d’avoir accompagné toutes les équipes du Téléthon, les bénévoles, les malades et leurs familles pour cette 37ème édition.

Depuis le Studio du Lendit à Saint-Denis et surtout depuis toute la France - en particulier les 4 villes ambassadrices Caudebec-lès-Elbeuf, Clermont-l’Hérault, Gujan-Mestras et Morestel - les équipes éditoriales et techniques de France tv Studio, les animateurs et journalistes de France Télévisions ont fait vivre d’incroyables moments à tous les Français sur le terrain et devant leurs écrans.

Avec 30 heures d’antenne dédiées à ce Téléthon musclé et sportif à l’aube des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, France Télévisions est heureux d’avoir contribué au succès de cette collecte essentielle pour la recherche médicale.

Le groupe France Télévisions tient également à remercier Vianney, parrain de ce Téléthon 2023, pour l’implication, la sensibilité et la générosité dont il a fait preuve tout au long de ces 2 journées exceptionnelles !