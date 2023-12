"Reportages découverte - Repas de Fêtes : Concours d’exception pour mets d’exception" dimanche 23 décembre 2023 sur TF1 - Vidéo

Dimanche 24 décembre 2023 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Repas de Fêtes : Concours d’exception pour mets d’exception » un document réalisé par Marie David.

Foie gras, Saumon, Truffe, Fruits de mer ou pâté en croûte, la composition du repas de noël taraude souvent les esprits.

Pour de nombreuses familles, ces fêtes sont, à bien des égards, l‘occasion de sortir de l’ordinaire et convier sur les tables, l’exceptionnel et le raffinement.

Les plats de Noël sont devenus tellement importants que beaucoup ont leur concours. Pendant plusieurs mois nous avons suivi trois hommes et une femme qui ont choisi de se mesurer lors de concours culinaires d’exception.

Florian et son repas de noël

A 25 ans, Florian, second du restaurant étoilé Les belles Perdrix à Saint Emilion est ce qu’on appelle une étoile montante de la gastronomie. Son mentor, David Charrier, lui a insufflé le goût du beau, du bon, et du dépassement de soi. Florian, lui aussi, a décidé, à quelques semaines des fêtes de fin d’année, après avoir été sélectionné sur dossier, de se mesurer aux meilleurs. Lors d’un concours d’exception qui se déroulera à Bordeaux devant un parterre de Meilleurs Ouvriers de France et de chefs étoilés, il devra, comme cinq autres candidats venus de toute la France, présenter en 4h30, une entrée et un plat dignes des plus grandes tables. Depuis des mois, à l’image d’un grand sportif avant une compétition, il répète inlassablement ses recettes et s’astreint à un entrainement physique quotidien. Le concours approche…. Pour le soutenir, ses parents et toute l’équipe de cuisine des Belles Perdrix vont donner de la voix.

Emeline, elle, a décidé de se présenter au championnat du monde de pâté en croûte.

Installée dans l’ancienne cantine scolaire de son village de Saint-Maurice-lès-Charencey, dans le Perche, Emeline qui a opéré une reconversion dans la cuisine il y a une dizaine d’années, s’est mise en tête de décrocher le titre de championne du monde pâté en croute. Pour confectionner cette pâtisserie charcutière hissée au rang de mets d’exception, il faut compter pas moins de quatre jours de préparation très techniques : tenir compte des temps de repos, des cuissons, et à chaque étape, Emeline frôle la crise cardiaque. Il y a la préparation de la pâte, puis celle des couches de viandes, la réalisation des motifs du moule parfaitement qui doivent s’incruster parfaitement, la gelée…

Et on ne sait jamais, avant de le trancher, si le pâté est réussi. Depuis des mois, Emeline peaufine la recette de son pâté de compétition son, « pâté sentimental » comme elle l’a baptisé, en espérant être dans la sélection des meilleurs d’Europe et de se mesurer, ensuite, aux meilleurs mondiaux de cette catégorie, à l’institut Paul Bocuse de Lyon.

Guillaume et son plateau de fruits de mer

C’est un titre de meilleur écailler d’Europe que Guillaume, 39 ans espère, lui, bientôt décrocher. Chef écailler chez « Diego », une brasserie réputée au bord du bassin d’Arcachon, Guillaume met un point d’honneur à dresser chaque matin un banc de fruits de mer impeccable. Guillaume s’est pris de passion pour la réalisation des plateaux de fruits de mer qu’il travaille « comme un tableau » dit -il. Sacré Champion de Nouvelle aquitaine en 2022, l’écaillé, piqué par l’adrénaline de la compétition, va quitter le sud-ouest pour s’affronter, dans la mythique brasserie parisienne de la Coupole, aux meilleurs de sa catégorie. Quelques jours avant noël, Guillaume aura face à lui une dizaine de candidats venus de toute l’Europe.

Nicolas et sa bûche

Noël sans bûche au chocolat c’est un peu Pâques sans œuf…. Alors pour ceux, comme Nicolas, qui aiment travailler le cacao, le concours de « la meilleure buche » qui se déroule chaque année à Vannes dans le cadre du salon internationale du chocolat, sonne comme un impératif ! A 36 ans, ce chocolatier a de l’énergie à revendre, mais également une petite revanche à prendre. Nicolas, véritable « bête de concours » recalé à trois reprises à la sélection des MOF et à celle de la coupe du monde des chocolatiers, compte bien, cette année, ne pas revenir bredouille ! C’est donc d’arrache pieds, dans l’atelier de sa boutique de Lisieux, qu’il peaufine sa bûche qui sera dégustée par un jury d’exception ! Le rêve de Nicolas, le chocolatier conquérant, revenir avec un trophée qu’il installera en bonne place dans la vitrine qu’il prévoit de réaliser pour les fêtes…