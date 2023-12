"Grands Reportages - Strass et paillettes : Réveillon au Cabaret" samedi 30 décembre 2023 sur TF1 - Vidéo

Samedi 30 décembre 2023 à 13:40, TF1 diffusera dans "Grand Reportages" le document « Strass et paillettes : Réveillon au Cabaret » réalisé par Manon Poirier et Chloée Alexandre.

Même dans un cabaret où la fête est reine toute l’année, le réveillon du 31 décembre n’est pas un soir comme les autres.

Que ce soit au Paradis Latin, l’une des plus grandes institutions parisiennes ou au Diamant bleu, petit cabaret de province, cette soirée est la plus courue des spectateurs et la plus rentable de l’année pour les gérants.

Ambiance familiale pour l’un, versus superproduction pour l’autre, pendant plusieurs semaines, une équipe de "Grands Reportages" a suivi les préparatifs de La soirée de l’année.

A Barville en Gâtinais, dans le Loiret, Patrick est à la tête du Diamant Bleu, un petit cabaret qui rayonne dans la région depuis plus de 20 ans. Cette année, pour le nouvel an, il souhaite ajouter 30 minutes inédites à la revue. Tout est à inventer. « Ce réveillon, c’est le moment que les gens attendent. Donc c’est un moment qui va exploser ». Il va aussi devoir réfléchir au repas de fête car même si c’est un traiteur qui le prépare, c’est bien Patrick et ses équipes qui assurent le service et il souhaite en faire un spectacle à part entière. Couture, travail des lumières, rendez-vous professionnels, il va devoir jongler avec un emploi du temps bien chargé car tout au long du mois de décembre, il continue à se produire sur scène sous les traits de Bégonia, la meneuse de revue.

Heureusement, Patrick peut compter sur l’aide d’une troupe unie mais surtout de sa famille. Adrien, son neveu, chante, danse et jongle sur scène et assiste son oncle sur toute la partie artistique. Amandine, sa nièce, est cheffe de salle à 20 ans à peine, et veille à ce que les clients ne manquent de rien dès leur arrivée. Même sa sœur, son beau-frère et son ami d’enfance œuvrent en coulisse pour faire de ce réveillon une soirée exceptionnelle avec un impératif : être à l’heure pour les 12 coups de minuit !

Tenues de scène grandioses, spectacle XXL et menu gastronomique… Au Paradis Latin. 500 convives viennent du monde entier pour en prendre plein les yeux et les papilles. Pour 1 500 euros, Ngoc Hoai et Johan, se sont offerts une soirée exceptionnelle. « J’ai presque envie de pleurer, ce qui me touche dans la nature humaine c’est qu’on puisse faire des choses aussi belles ». Sur scène, Natou, danseuse de 25 ans, interprète pour la première fois un nouveau numéro, « Le Rhinocéros », qu’elle doit mettre au point les semaines qui précèdent. « C’est un honneur de juste avoir un solo et sur une scène comme celle-ci. » Un défi pour la jeune femme car avec deux shows par jour pendant les fêtes, l’agenda est déjà bien chargé. Comme pour Roman et Cécile, qui présentent l’un des numéros phares de la soirée. Ce couple d’acrobates aériens est parent de deux jeunes enfants. Ils doivent jongler entre vie professionnelle et familiale. « Ce n’était pas du tout prévu mais c’est arrivé, c’est là, c’est que de la joie et de la bonne humeur ! ».

Mais celui qui a le plus à faire pour cette soirée du Nouvel An, c’est Nicolas, le chef de la cuisine. « C’est une course contre la montre! Tout doit être prêt pour avoir juste à finaliser l’assiette au moment de l’envoi, la température ou un dernier élément. Espérons que tout se passe bien ! » La soirée va s’avérer plus compliquée que prévu, même si sur scène, rien ne doit paraître.

Car plus que jamais le 31 décembre… The show must go on