"Reportages découverte - Crazy girls : du rêve à la réalité" dimanche 31 décembre 2023 sur TF1

Dimanche 31 décembre 2023 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Crazy girls : du rêve à la réalité », un document réalisé par Sophie Laîné.

Depuis plus de 70 ans, les spectacles du Crazy Horse sont une institution des soirées parisiennes. Au cœur de ces spectacles, le secret du cabaret : sa légendaire troupe des « Crazy Girls ». 60 danseuses à la plastique parfaite mais qui doivent travailler dur.

Et cette année, Andrée Deissenberg, la directrice, a un besoin urgent de nouveaux talents. Elle doit absolument embaucher 15 nouvelles danseuses pour pallier des départs. Or, trouver la perle rare répondant aux critères exigeants du Crazy, nécessite du temps et de la persévérance. Après une très grande journée d’audition à Paris, la directrice commencera un tour du monde pour trouver de nouvelles recrues. Nous la suivrons lors de sa 1ère étape à New York. Celles qui ont réussi les auditions devront ensuite suivre une formation ultra-exigeante.

Entre répétitions effrénées et apprentissage des codes du cabaret, nous suivrons l’évolution de ces diamants bruts qui n’attendent qu’à faire leurs premiers pas sur scène. Une plongée exceptionnelle dans les coulisses d’un des plus célèbres cabarets du monde.

C’est la première fois qu’Andrée Deissenberg, la directrice artistique du cabaret, va jusqu’à New York pour recruter ! Dans la ville de la mixité, elle cherche des perles rares. « Le Crazy, c’est une représentation de la femme avec le grand F qui inclut toutes les femmes du monde... Fini l’époque de la blonde aux yeux bleus ! »

Mais dénicher de nouveaux talents va s’avérer beaucoup plus compliqué que prévu car Andrée recherche l’excellence : « Cette danseuse coréenne était très bien mais elle a fait de la chirurgie et au Crazy, il n’y a pas de chirurgie. Quant à celle-ci, elle est presque parfaite mais a 29 ans… On investit beaucoup dans les danseuses et quand on investit on demande un retour sur investissement. Ça fait très business mais c’est normal. Il y a les formations, il y a les costumes, il y a l’intégration. Donc, il y a des chiffres derrière chaque intégration de danseuse. »

A 23 ans, Amandine fait partie des rares sélectionnées du casting parisien. Sélectionnée parmi 500 candidates. La niçoise va devoir quitter son cocon familial pour s’installer dans la capitale. Avec deux autres recrues, Amandine suivra une formation intensive pour devenir une authentique Crazy Girl et faire ses premiers pas sur scène. Mais cette tâche lui parait bien difficile : « On ne peut pas claquer des doigts comme ça et devenir une Crazy Girl. Ce n’est pas possible, j’aurais besoin de temps. Beaucoup de temps. » Loin des siens et au rythme de 6h de répétition par jour, les nerfs d’Amandine pourraient bien lâcher.

A 43 ans, Laetitia, la doyenne de la troupe endosse chaque soir le costume de la charismatique Vénus Océane. Cette année, la sportive de haut niveau célèbre ses 19 ans de scène. Un record dans l’histoire du cabaret : « Je suis une passionnée donc évidemment les années je ne les ai pas vu passer. Mais le corps me rattrape et donc à un moment donné, il va falloir que je ferme le livre Crazy Horse. Je ne serai plus Vénus Océane, je redeviendrai Laetitia. » Venus Océane ne semble pas encore prête à quitter son nom de scène. Pourtant un évènement pourrait mettre en péril sa carrière…

Julia, elle, à 32 ans, a déjà pris les devants et prépare tout doucement sa sortie « On le sait toutes, un jour on va devoir faire notre dernière révérence...et moi je ne me vois pas prof de danse, je ne suis pas assez sympa, je suis trop cassante. » précise-t-elle le sourire aux lèvres. Agent immobilier le jour, personne ne peut imaginer que le soir sur scène, elle se métamorphose en la troublante Dekka Dance, avec un solo envoutant.

Enfin, Svetlana, la directrice de scène, est un des piliers du Crazy Horse. Elle est aussi la formatrice des nouvelles recrues et donc de la jeune Amandine. Ancienne des ballets russes, Svetlana en a gardé toute la rigueur : « Amandine, fesses plus toniques ! Amandine écoute bien la musique, concentre-toi car je ne veux pas fatiguer les autres pour rien ». Svetlana se dévoilera en toute transparence et se remettra en question…