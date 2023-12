"13h15 le dimanche - La France de Jean-Louis Trintignant" ce 31 décembre 2023 sur France 2

A (re)découvrir ce 31 décembre 2023 dans le magazine "13h15 le dimanche" sur France 2, « La France de Jean-Louis Trintignant », un portrait signé Delphine Valeille, Stéphane Jobert et Clément Magnin.

Jean-Louis Trintignant s’est éteint dans le Gard le vendredi 17 juin 2022, à l'âge de 91 ans. L’enfant chéri du cinéma français a une carrière d'une longévité rare, de ses débuts dans les années 1950 jusqu'aux années 2010 et son César du meilleur acteur en 2013 pour Amour.

Il a notamment connu la consécration internationale avec les films Et Dieu… créa la femme en 1956, Un homme et une femme en 1966 et a tourné dans plus de 130 films avec les plus grands réalisateurs.

Le magazine "13h15 le dimanche" est allé sur les lieux qui ont marqué la vie du comédien : Uzès, Saint-Tropez, Belle-Ile-en-Mer, le circuit des 24 Heures du Mans, et le Gard, où il a rendu son dernier souffle.

Des femmes et des hommes qui ont partagé sa vie sont racontés par sa famille et ses amis les plus proches : Claude Lelouch, Nadine Trintignant, son petit-fils Roman, le fils de Marie Trintignant.