"Reportages découverte - Permis de conduire : dérives et système D" samedi 6 janvier 2024 sur TF1

Samedi 6 janvier 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Permis de conduire : dérives et système D », un document réalisé par Helena Obadia et Ali Watani.

C’est devenu un problème majeur pour les forces de l’ordre : le nombre de Français qui roulent sans permis augmente chaque année pour se rapprocher dangereusement du million. Car le permis est aussi facile à perdre, qu’il est difficile à décrocher. En France, 1,5 millions de candidats tentent leur chance chaque année mais la moitié, met plus d’un an à le passer ! Alors face à ces obstacles des alternatives se développent, parfois légales, d’autres fois pas du tout. Leçons accélérées, via internet ou carrément permis achetés illégalement. Nous avons mené l’enquête.

Un équipe de "Reportages découverte" a suivi une jeune parisienne de 24 ans qui n’a pas trouvé de place dans les auto-écoles francilienne. Elle a donc décidé de partir en province pour tester une formule unique : 20H de conduite avec examen à la clé, en 3 jours seulement. « J’ai bien conscience que le programme va être lourd mais comment faire autrement…C’est devenu très compliqué j’espère ne pas perdre d’argent à nouveau ». Clara va débourser 1500 euros mais rien ne dit qu’elle aura son sésame.

Quentin, lui, a cru trouver la solution en passant par des écoles nouvelle génération, aux méthodes, pour certaines, plus que douteuses ! « Mon moniteur passait son temps sur son téléphone, plusieurs fois, j’ai cru qu’on allait avoir un accident ! ». Quentin a perdu près de 15 heures de cours…pour finalement se retrouver dans une auto-école traditionnelle. "Reportages découverte" a donc décidé de tester ces écoles nouvelle génération…le résultat fait froid dans le dos.



Si le permis est difficile à obtenir, il semble beaucoup plus rapide de le perdre. Marie Laure, mère de trois enfants, célibataire, a perdu ses 12 points qu’avec des infractions mineures. Depuis…elle conduit sans permis dans les rues du Havre. 800 000 français seraient dans son cas. Mais elle a peut-être trouvé une solution, grâce à son avocat, spécialiste en droit routier. Un coup financier de 3000 euros et pourtant elle n’a qu’une chance sur deux de le récupérer. « C’est quand on le perd qu’on se rend compte à quel point il est important ! ». Marie Laure va mener un parcours du combattant pour récupérer tout ou partie de ses points.

D’autres n’ont pas cette patience…et n’hésitent pas à entrer dans l’illégalité. Selon le syndicat des inspecteurs du permis de conduire, 40% des codes seraient obtenus illégalement. Pour le vérifier, nous avons enquêté et rencontrer des candidats qui ont trouvé le moyen d’acheter leur code sur le marché noir ou leur permis, grâce à des publicités sur les réseaux sociaux !

Face à ces fraudes en tout genre, les autorités ont décidé de redoubler de vigilance auprès des moniteurs et des dirigeants des auto-écoles. « C’est devenu un fléau et une réalité à laquelle on doit faire extrêmement attention ! »

Pourtant il existe une solution de repli, légale cette fois-ci. La voiturette sans permis. Une alternative en vogue accessible aux plus jeunes, comme Gabriel, 14 ans qui habite dans une campagne isolée. « Je vais en avoir besoin pour me rendre à mon stage d’apprentissage d’électricité ». Seulement, ces voitures peuvent se conduire sans avoir le code et une formation de 8h de conduite suffit : le BSR, comme pour un scooter. Des conditions qui posent de sérieuses questions de sécurité. Après sa formation, Gabriel va pouvoir conduire sur les routes départementales pourtant son moniteur est catégorique : « Di j’avais le choix je ne le laisserais pas conduire seul, il n’est pas prêt ».