"Reportages découverte - Trafic d’animaux, pollution… le quotidien des flics de l’environnement" samedi 6 janvier 2024 sur TF1

Samedi 6 janvier 2024 à 14:50 dans "Reportages découvertes", TF1 vous proposera de voir ou de revoir « Trafic d’animaux, pollution… le quotidien des flics de l’environnement », un document réalisé par Fabrice Turpin et Helena Obadia.

« Notre maison brûle », 20 ans après la célèbre phrase prononcée par Jacques Chirac, les Français sont bien décidés « à ne plus regarder ailleurs. » La défense de l’environnement est devenue leur première préoccupation.

Il faut dire que la nature n’a jamais été autant attaquée. Pollution industrielle, décharges sauvages, trafic d’animaux en voie de disparition… La police de l’environnement a désormais affaire à des réseaux très organisés. Et elle a dû adapter ses moyens et ses méthodes. Pour remonter aux auteurs, les forces de l’ordre et les citoyens se mobilisent et ont recours aux mêmes méthodes que dans les enquêtes criminelles ou les opérations anti-drogue !

De la Rochelle à l’Ile de France, en passant par la Guyane, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui se démènent jour et nuit pour préserver notre planète.

On la surnomme « l’or blanc », la civelle ou parfois appelée pibale dans certaines régions. C’est l’alevin, le bébé de l’anguille. Et L’adjudant-chef Christophe a pour mission de sauver la civelle du braconnage. « En 30 ans, 90% des anguilles ont disparu de nos rivières. Si on ne fait rien, l’espèce s’éteindra et ce sera une catastrophe pour notre écosystème. » En Asie, le kilo de civelles s’échange au même prix que le caviar. Cette année, pour démanteler ces filières, l’adjudant-chef Christophe va réquisitionner des moyens hors normes. Un hélicoptère de la section aérienne de Mérignac, celui qui sert habituellement à pourchasser les trafiquants de drogue qui font des « go fast » entre l’Espagne et la France.

Le problème avec ces délits d’atteinte à l’environnement, c’est que les dégâts sur nos écosystèmes ne se voient pas toujours. Mais, en Guyane, les cicatrices de la déforestation sont visibles depuis les airs. « C’est la forêt qu’on assassine... » Thierry et Michel, agents de l’ONF tentent par tous les moyens de sauver notre petit bout de forêt amazonienne des pilleurs de bois qui viennent du Surinam voisin. La tâche est immense, il y a 6 millions d’hectares à surveiller... Une forêt qui est aussi attaquée par les chercheurs d’or clandestins dont les méthodes agressives lacèrent l’océan vert. Face à eux, l’antenne du GIGN de Cayenne est en première ligne. Nous suivons ces gendarmes lors d’une opération coup de poing sur l’un des plus gros sites illégaux. « C’est peut-être une lutte sans fin. Mais si on les laisse faire, demain ils viendront avec des bulldozers. Et les dégâts seront irréversibles... »

Didier Delpeyroux et son collectif, La Brigade écologiste, sont confrontés à un nouveau type de décharges illégales. 80 % des sites qu’ils ont repérés ces derniers mois se trouvent sur des terres agricoles. Et parfois dessous. Bien cachés. Un risque supplémentaire pour l’alimentation, mais aussi pour l’environnement, car les déchets peuvent aussi polluer les nappes phréatiques.

En région parisienne, les bénévoles pensent avoir repéré une décharge clandestine, à quelques dizaines de mètres d’un quartier d’habitation. Filatures, enquêtes de voisinage, prélèvements sur le terrain, Didier Delpeyroux et ses collègues utilisent toutes les méthodes possibles pour remonter jusqu’aux pollueurs. « Là, ce sont plusieurs dizaines de milliers de mètres cube de déchets. C’est une affaire à plusieurs centaines de milliers d’euros. » Parviendront-ils à rassembler suffisamment d'éléments pour alerter les autorités ?

Quand défendre l’environnement ne peut plus attendre...