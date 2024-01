A découvrir ce 7 janvier 2024 sur France 2 dans "13h15 le dimanche", « Radio Pinpon », un serie documentaire en 4 épisodes signée Margaux Meurisse, Julien Masson et Matthieu Parmentier.

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" vous propose une histoire hors norme, celle de Radio Pinpon, une radio animée par les patients d'un hôpital psychiatrique.

Les équipes de "13h15 le dimanche" ont pu poser leur caméra dans un hôpital psychiatrique durant plusieurs mois, à Niort. C'est ici qu'est née Radio Pinpon, une radio animée par les patients de l'établissement.

Des profils très variés au sein de Radio Pinpon

Eric est infirmier, et c'est lui qui a eu l'idée de créer Radio Pinpon, pour apporter une aide aux patients, faite de bienveillance, d'écoute et pleine d'humanité. Dans ce groupe, il y a aussi Nathalie, pilier de l'équipe malgré sa fragilité, Alain, musicien cabossé par la vie, embarqués dans cette aventure humaine.

Eric, l’infirmier de Radio Pinpon, envisage de partir en retraite. Comment vont réagir ceux qui lui font confiance depuis des années, les patients qui, grâce à lui, ont fait des progrès mais demeurent fragiles ?

Direction Paris pour une jolie surprise

Une consécration pour Radio Pinpon : la première radio de France s’intéresse à elle. Eric l’infirmier et deux de ses patients, Cédric et Nathalie, sont invités à la Maison de la Radio, à Paris. L'aventure se poursuit donc, direction la capitale.

Le temps passe et le départ d'Eric est de plus en plus imminent mais il a encore une idée en tête. Une idée pour le moins originale : il souhaite inviter des chevaux à la cafétéria.