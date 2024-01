"Grands Reportages - Femmes en prison : leur vie derrière les barreaux" dimanche 14 janvier 2024 sur TF1

Dimanche 14 janvier 2024 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le documentaire « Femmes en prison : leur vie derrière les barreaux » réalisé par Stéphane Groussard.

En France 2600 prisonniers sont des prisonnières. Les femmes ne représentant que 3% de la population carcérale. Deux prisons leur sont spécialement réservées : le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d’arrêt de Versailles. Mais la majorité des détenues purgent leur peine dans l’un des 59 “quartiers pour femmes”, dont celui de Réau en Seine-et-Marne dans lequel "Grands Reportages" a pu exceptionnellement poser ses caméras pendant plusieurs semaines.

Comment vit-on la détention quand on est une femme et parfois une mère ? Les conditions de détentions sont elles les mêmes que pour les hommes ? Et comment préparent-elles leur sortie ?

En 2019, Christine, directrice commerciale de 59 ans, a été condamnée par la cour d’assises du Val de Marne à 19 ans de réclusion pour avoir assassiné son mari : “Il m’a fallu 2 ans pour me rendre compte de l’amplitude de ce que j’avais commis. Pas seulement que j’avais tué mon mari, mais de toutes les conséquences et tout ce que ça a pu engendrer : tu ne vas plus jamais vivre avec ta fille, tu ne vas plus revoir tes enfants, tes parents vont vieillir et peut être qu’ils mourront alors que t’es en détention, sa fille n’aura jamais son père à son mariage… Et ça, et ça, et ça”. Pour sa rédemption, Christine met un point d‘honneur à aider les autres détenues. Elle est aussi chef d’atelier. Son surnom : la daronne.

1 fois tous les 10 jours, un rendez-vous important attend Céline, jeune mère de 29 ans condamnée à 8 ans de prison pour tentative d’assassinat. Le juge lui accorde le droit de passer 1 heure avec sa fille et son fils, placés actuellement en famille d'accueil. Mais recréer le lien est toujours difficile : “On a parfois un peu l’impression de se faire piquer notre place mais au fond, quand ils nous appellent maman et qu’ils nous disent qu’ils nous aiment fort, on comprend qu’on gardera cette place pour toujours.” Depuis son incarcération il y a 3 ans, Céline vit une relation en pointillé avec ses enfants. Mais bientôt, elle pourra les voir à l'extérieur : elle a obtenu sa première permission de sortie.

Dans le quartier pour femmes, l’une des 70 détenues vit totalement isolée du reste de la prison. Julie, 31 ans, a été condamnée pour outrage et rebellion sur des policiers et a écopé d’une peine de 3 ans de prison ferme. Elle est enceinte de 7 mois. La nurserie, l’une des 29 en France, peut recevoir 2 détenues et leurs nouveaux nés jusqu’à l'âge de 18 mois. Julie a déposé un recours auprès du juge de la commission d’application des peines afin d’obtenir une liberté conditionnelle, sa dernière chance de ne pas accoucher en prison : “Je n’arrive pas à imaginer que mon enfant puisse naître ici. Ce que je veux, c’est le meilleur pour lui et le meilleur ce n’est pas ici, c’est dehors, entourée de mes proches, entouré de ses proches à lui aussi.”