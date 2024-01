"20h30 le samedi" 13 janvier 2024 : Sheila / Marie-Antoinette « La rumeur » sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 13 janvier 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « La rumeur ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" s’intéresse à la rumeur, et à l’influence délétère qu’elle a eue, bien avant les réseaux sociaux, sur la vie de Marie-Antoinette et Sheila.

Le jour où > Marie-Antoinette a été victime des "fake news"

Quel est le lien entre Marie-Antoinette et la chanteuse Sheila ? A priori pas grand-chose, si ce n’est le pouvoir de la rumeur, qui a empoisonné leur existence à toutes les deux. En effet, l’épouse de Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, est une des premières victimes de "fake news" de l’Histoire. Des rumeurs la qualifient d'infidèle, de dépensière, de collectionneuse d'hommes et de femmes...

Les fake news, ces "fausses" allégations qui ont l’apparence de la véracité, sont très présentes aujourd’hui, relayées sur les réseaux sociaux. Pourtant, l’invention et la diffusion des fausses nouvelles sont tout sauf une nouveauté technologique.

Actu > "Sheila est un homme", le poison de la rumeur

Il y a la rumeur pour salir, et la rumeur pour faire parler et vendre. Au début des années 60, Sheila, cette petite fille de "Français moyens" fait la une des magazines. Elle a tout juste 18 ans, mais elle devient vite un visage des yéyé, enchaîne les concerts et les tournées, jusqu’à l’épuisement.

Son producteur, qui souhaite que l’on continue à parler d’elle au fil des années, va alors faire naître une rumeur qui poursuivra l’artiste pendant plus de 40 ans : et si Sheila était un homme ?