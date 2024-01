"20h30 le dimanche" du 14 janvier 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 14 janvier 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 14 janvier 2024, Laurent Delahousse reçoit :

Face à l'écran > Laetitia Casta

Mannequin dès l'âge de 15 ans, elle est rapidement repérée par les plus grands et défile pour la première fois pour Jean Paul Gaultier. Celle qui deviendra ensuite la muse d'Yves Saint-Laurent se lance dans le cinéma avec Astérix et Obélix contre César en 1999, en interprétant Falbala, puis les succès s'enchaînent : La Jeune Fille et les Loups, Gainsbourg, Sous les jupes des filles, L'Homme fidèle...

Laetitia Casta, qui a prêté ses traits pour réaliser le buste de Marianne en 2000, est à l’affiche d’un nouveau film, Le bonheur est pour demain, de Brigitte Sy, mais également au théâtre dans la pièce Une journée particulière, aux côtés de Roschdy Zem.

Rencontre > Pauline Déroulède



Le 27 octobre 2018, la jeune femme, alors âgée de 28 ans, est fauchée par un automobiliste puis amputée de la jambe gauche. Mais elle rebondit rapidement après ce drame et décide de se lancer dans le sport de haut niveau. Triple championne de France de tennis fauteuil, elle participera aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, du 28 août au 8 septembre 2024.