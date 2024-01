"Grands Reportages - Arnaques en tout genre" épisode 2, samedi 20 janvier 2024 sur TF1

Samedi 20 janvier 2024 à 13:40, TF1 vous proposera de découvrir dans "Grands Reportages" le 2ème épisode de la série documentaire « Arnaques en tout genre » réalisée par Rim Khalifa et Chloé Vienne.

L’année dernière, plus de 4 millions de français auraient été la cible d’une arnaque. Un chiffre en constante augmentation. Arnaques immobilières ou sentimentales, garagiste peu scrupuleux ou assurance qui débitent sans assurer…

Dans ce deuxième épisode nous suivrons Christiane, Rim ou Arnaud et Sonia… tous victimes, ils ne demandent qu’une chose : obtenir justice. Une série sur la piste des escrocs.

Il y a quelques semaines, leurs retrouvailles près de Nîmes ont mal tourné. Christiane accuse son ex-compagnon de lui avoir volé de l’outillage, un fourgon et même une caravane et se retrouve lourdement endettée : “J’ai vraiment cru dans cette histoire. Jamais de ma vie je n’ai fait des dépenses inconsidérées pour une personne que je ne connaissais pas. Puis j’ai fini par me dire que ce garçon est un voyou”. Dans ce deuxième épisode, Christiane pourrait bien réussir à récupérer l’ensemble de ses biens d’une valeur de 40000 euros. Mais dans quel état ?

A Saint-Nazaire, depuis qu’ils ont acheté leur premier appartement, Arnaud et Sonia vivent un cauchemar redouté de tous : un souplex devenu insalubre, inhabitable. Ils ont attaqué en justice le vendeur qu’ils accusent de les avoir trompés : “Si on perd, on en fait quoi de cet apparemment ? On continue le crédit, on continue à payer les frais de copropriété ? Notre vie est foutue, je suis dégoûté”. Au bord du gouffre, le couple espère retrouver un jour une vie normale.

Des milliers d’euros perdus à cause d’un texto. Rim a été victime de l’arnaque à la carte vitale. Mais cette fois, les enquêteurs ont remonté la piste des escrocs. Une bande de jeunes parisiens qui ont échafaudé un redoutable stratagème pour vider le compte bancaire de leurs victimes. Rim a assisté à leur procès : “Même avec des preuves, ils continuent à mentir, à faire les amnésiques. Cela nous donne encore plus la haine envers eux.”

Et puis partout en France, des centaines de clients ont porté plainte contre la SFAM, une compagnie d’assurance de matériel high-tech qu’un très grand distributeur d’électroménager proposait à ses clients en priorité. Ils l’accusent d’avoir sciemment multiplié les prélèvements frauduleux sur leur compte bancaire. “Ce ne peut pas être qu'un simple bug informatique”, plaide une avocate. Aujourd’hui, même certains salariés de l’entreprise se révoltent contre leur PDG, « le plus jeune milliardaire de France ».