"20h30 le dimanche" 21 janvier 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 21 janvier 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 21 janvier 2024, Laurent Delahousse reçoit :

L'interview > Nathalie Portman



A l'âge de 12 ans seulement, en 1993, l'actrice a fait ses débuts dans le film Léon, de Luc Besson, et a enchaîné les rôles cultes, de Star Wars à Black Swan.

Elle a joué sous la houlette des plus grands réalisateurs : Tim Burton, Woody Allen, Miloš Forman... Elle est à l'affiche du film May December, réalisé par Todd Haynes, avec Julianne Moore et Charles Melton, en salle le 24 janvier 2024.

Rencontre > Nicolas Duvauchelle



L'acteur a été nommé à plusieurs reprises lors des César, pour Les Corps impatients en 2004, pour Polisse en 2012, et pour Je ne suis pas un salaud en 2017.

Il est au casting de la série Cœurs noirs, réalisée par Ziad Doueiri et diffusée à partir du lundi 22 janvier 2024 sur France 2.