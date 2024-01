"Reportages découverte - Double vie professionnelle" dimanche 28 janvier 2024 sur TF1

Dimanche 28 janvier 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Double vie professionnelle », un document réalisé par Laetitia Pongi.

Près de 4,5 millions de Français cumuleraient au moins deux activités. Pour certains c’est un impératif financier pour d’autre un choix de vie, un épanouissement personnel ou par passion.

Un équipe de "Reportages découverte" a suivi quatre pluriactifs, comme sont souvent appelés ceux qui mènent plusieurs emplois, pour comprendre leurs motivations et découvrir leur double facette. Un quotidien souvent très chargé mais aussi exaltant !

Laurence, 55 ans, est assistante de dépôt dans le BTP près de Troyes. Et chaque week-end, elle se transforme en vendeuse à domicile. Son domaine de compétence : la lingerie fine et les accessoires coquins. Une deuxième activité qui lui fait gagner environ 1 000 euros de plus par mois. « Ça me permet de payer tout ce qui est choses annexes comme les vacances, mes factures mais aussi des petits plaisirs, explique-t-elle. Cela m’a permis de partir en vacances avec ma fille ». Sans oublier que la marque de vente à domicile pour laquelle Laurence travaille récompense régulièrement ses meilleures vendeuses en leur offrant un voyage. La pétillante quinquagénaire espère bien remporter le prochain prévu à Prague ! Pour y parvenir, elle a invité une dizaine de clientes chez elle et elle va tout faire pour les convaincre avec des produits inédits.

Près de Lille, Elie, lui, est dentiste le jour et… chanteur le soir et les week-ends. Ce grand timide s’est lancé dans la chanson il y a seulement trois ans. « Je n’en parle pas forcément aux patients. Je me dis qu’ils vont me juger, que cela ne fait pas très sérieux pour un dentiste », confesse-t-il. C’est son épouse, Marie, qui l’a poussé à intégrer une association et depuis il enchaine les répétitions et les concerts. Il va même bientôt enregistrer quelques reprises dans un studio professionnel. Mais Elie sait que pour se faire remarquer et lancer sa carrière, il va devoir interpréter ses propres chansons. Avec un ami compositeur, il prépare un titre inédit. Dans quelques semaines, il va le chanter pour la première fois sur scène face à des centaines de spectateurs.

A Paris, Louis, 34 ans, gagne sa vie comme formateur en entreprise. Il aide les salariés à s’exprimer lors des réunions, à mener des conférences ou à gérer des conflits. Et le reste de son temps, il enfile le costume et le nez rouge du clown ! Après un an de formation professionnelle dans une école de clown réputée, Louis prépare son premier spectacle. Et pour le créer, ce diplômé d’école de commerce s’inspire largement de son expérience en entreprise. « Pour mes amis entrepreneurs, start-upeurs, je suis le clown et pour mes camarades de clown, je suis l’entrepreneur. Je n’ai pas vraiment d’étiquette. Au début je ne voyais pas trop où me placer et finalement je réalise que c’est génial de pouvoir côtoyer les deux mondes, j’apprends énormément », analyse-t-il. Prochain challenge pour Louis : être sélectionné pour l’un des grands festivals de clowns qui se déroule à Grenoble.



Enfin, Jonathan, est fonctionnaire. Il gère des projets éducatifs pour le département des Hauts de Seine. Et il a une passion : la plomberie. Pendant le confinement, il s’est lancé dans les travaux à son domicile et a refait toute sa salle de bain. Une réalisation qui lui a donné envie de se lancer dans le métier de plombier et donc de passer son CAP : « Mon challenge, c’est d’aller dans un milieu que je connais peu, ça émoustille, ça donne envie de se lever le matin ». Pour réussir l’examen, tout en continuant son premier emploi, il suit des cours sur internet et sacrifie tout son temps libre mais aussi une bonne partie de l’appartement familial. Pour mettre toutes les chances de son côté, Jonathan a décidé de faire un stage sur un chantier. Réussir à mener de front son métier de fonctionnaire et son activité de plombier s’annonce déjà comme une gageure.