"13h15, le samedi - En pleine tempête sur le rail d'Ouessant" ce 27 janvier 2024 sur France 2

À découvrir ce 27 janvier 2024 "13h15, le samedi" sur France 2, le document « En pleine tempête » signé Clément Gargoullaud, Victor Bachtik et Elise Leygnier.

Le rail d'Ouessant, au nord-ouest de la France, est l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde. Même lorsqu'une tempête s'approche, des centaines de cargos traversent cette zone. Pour veiller sur eux, douze hommes et une Abeille.

La saison des tempêtes bat son plein en Europe. Des vents forts ont encore engendré des dégâts en Bretagne avec le passage de la tempête Isha du 21 au 24 janvier 2024. La région se remet à peine des conséquences de la tempête Ciarán de l’automne précédent.

Des événements climatiques de plus en plus fréquents contre lesquels il est difficile de lutter. Parmi les victimes de ces tempêtes, les différents bateaux pris dans les courants, secoués par la houle. Pour venir à leur secours, en toutes circonstances, ils peuvent compter sur les Abeilles, des remorqueurs de haute mer affrétés par la Marine nationale.

Pendant ces tempêtes, dans l’océan Atlantique, au nord-ouest des côtes françaises, des hommes surveillent le littoral. Ils sont douze et forment l’équipage de l’Abeille Bourbon, l’un des plus puissants remorqueurs au monde, chargé par la Marine nationale de porter secours aux 200 cargos qui transitent chaque jour dans le rail d’Ouessant. C’est l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde, où le trafic ne s'arrête pas, même quand les éléments sont déchaînés.

Panne de moteur, incendie dans la salle des machines... des avaries rendent certains de ces navires incontrôlables. Pour les sauver, la France dispose de cinq Abeilles qui quadrillent tout le littoral. Des sauvetages périlleux et impressionnants.

Les équipes de "13h15 le samedi" ont passé plusieurs semaines à bord, aux côtés des marins de l’Abeille Bourbon, au large d’Ouessant, dans le vent des tempêtes.