"Reportages découverte - La vie de château pas toujours un cadeau" sur TF1 dimanche 28 janvier 2024 - Vidéo

DImanche 28 janvier 2024 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 vous proposera de voir ou de revoir « La vie de château pas toujours un cadeau » réalisé par Philippe Poiret.

La France est Le pays des châteaux : on en compte 45 000 sur tout le territoire !

Pour de nombreux Français, s’offrir une vie de château est un rêve, voire une utopie. Chaque année, ils sont un millier à tout sacrifier pour devenir propriétaire d’un monument historique. Qui sont ces nouveaux châtelains ? Réalisaient-ils vraiment dans quoi ils se lançaient ?

Tous doivent rivaliser d'imagination pour payer les frais élevés de l'entretien de leur château. Tous sont confrontés à la même réalité : ces bâtisses sont généralement des gouffres financiers et les moindres travaux de rénovation se chiffrent en millions d'euros. Alors, chacun à leur manière, ces passionnés de vieilles pierres cherchent des solutions pour pouvoir vivre de leur château, un mode de vie qu’ils n’échangeraient pour rien au monde.

Thomas vient d’acquérir le château d’Argy. Pourtant, rien ne prédestinait ce quadragénaire parisien à s’installer dans le Berry. « On s’était dit qu’un jour on déménagerait mais sans rien de concret » souligne ce père de deux filles. « Je regardais les annonces, confie l’ancien financier, et je suis tombé sur Argy. C’était très excitant d’envisager une nouvelle vie ».

Il y a deux ans, Thomas s’installait au domaine d’Argy, un chef d'œuvre de la Renaissance de 36 hectares. Pour ne pas se ruiner dans cette folle aventure, il va devoir être original et faire venir le plus possible de visiteurs.

Il y a un an, Fabien et Emmanuel vendaient leurs salons de coiffure respectifs pour acheter le château des Requêtes en Normandie. Adieu peignes et ciseaux, les deux hommes changent de vie et se transforment en hôteliers. Durant six mois les équipes de “Reportages découverte” les ont suivis dans leurs travaux. Toiture, façades et une dizaine de chambres vont être restaurées avant l’été, date à laquelle ils vont recevoir leurs premiers clients : des jeunes mariés et leurs 130 convives.

Tim et Félicity ont quitté il y a deux ans leur 70m2 parisien pour le château de Purnon, dans la Vienne. Un domaine de 24 hectares. Un coup de foudre pour ces deux Australiens passionnés d’histoire qui se sont fixés une mission : « Réveiller la belle endormie », qui pour l’heure est en piteux état. Confié à Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques rattaché au château de Versailles, le chantier de restauration est colossal. « On cherchait un grand projet, sur plusieurs années, pour protéger le patrimoine de France », ajoute Tim. Après des décennies d’abandon, l’état désastreux des toitures menace la charpente et les planchers des deux étages supérieurs. Depuis leur arrivée, les propriétaires ne cessent de lutter contre les infiltrations d’eau, à renfort de bassines et de couvertures d’appoint. Un véritable sacerdoce, une passion pour faire revivre l’un des témoins de notre histoire.

Louis, 25 ans, est le petit dernier d’une famille de sauveurs de châteaux. Chez les Guyot « on rachète des monuments pour les sauver de la ruine et on réfléchit après » Sans un sou, le jeune homme va faire l’acquisition d’un château de famille en péril en Dordogne. Pour le faire revivre et lui redonner une âme, il lui faudra quelques décennies mais aussi un million et demi d’euros qu’il va devoir emprunter. Aux côtés de ses parents, de ses amis, “Reportages découverte” l'a accompagné dans ses premiers pas de jeune propriétaire d’un monument historique.