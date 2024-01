"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français - Saison 11, épisode 5 sur France 2 ce 28 janvier 2024

Ce 28 janvier 2024, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans "13h15 le dimanche" un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Marion Banchais et toutes les équipes du “13h15”.

Depuis maintenant onze saisons, "Le feuilleton des Français" de "13h15 le dimanche" part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu'ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Pour ce nouveau numéro, Marion Banchais et l'équipe de "13h15" sont allés interroger les citoyens. Comment s'est écoulé le mois de janvier des uns et des autres, dans une actualité bouleversée par la colère des agriculteurs ?

Le combat des agriculteurs et celui d'un professeur

Bertrand est éleveur en Haute-Garonne, et il est à l’origine d'un des plus gros blocages d’autoroute. Mobilisé depuis le début du mouvement, il est bien décidé à ce que les conditions de son métier évoluent. A ses côtés, Lou-Anne, jeune agricultrice, Miss France agricole 2024. Elle rêve d'avoir un jour sa propre exploitation.

Deux générations, un même combat, désormais étendu sur tout le territoire. Les équipes de "13h15 le dimanche" seront également aux côtés d'Antoine, professeur d'histoire et de géographie dans un collège toulousain. A l’heure du "réarmement démographique" annoncé par Emmanuel Macron, il consacre son énergie à lutter contre le décrochage scolaire, contre les fake news, et à développer l’esprit critique parmi la nouvelle génération.

Bertrand et ses camarades agriculteurs attendent avec impatience les annonces du gouvernement pour lever ou non le blocage. Le désarroi se fait sentir aussi chez Olivier, restaurateur dans les Hauts-de-France. Inondé une première fois, il doit faire face à une nouvelle montée des eaux.

Des héros du quotidien très occupés

Olivier, restaurateur à Arques, dans les Hauts-de-France, avait réussi à rouvrir son établissement après les inondations, le 21 décembre 2024. Mais tous ses efforts ont été ruinés en quelques heures avec une deuxième montée des eaux. Il ne se laisse pourtant pas abattre : il a décidé de mettre les bouchées doubles pour rouvrir son restaurant très prochainement.

En ce mois de janvier, pleine période de sports d’hiver, les vacanciers sont au rendez-vous et les accidents aussi. David, pilote d’hélicoptère pour les secours en haute montagne, enchaîne les rotations. Et chaque sauvetage est un nouveau défi.

Sur les barrages routiers, les agriculteurs en colère s’organisent pour continuer de faire tourner leurs exploitations. Bertrand, fer de lance de cette contestation, jongle entre mobilisation et soin de ses animaux. De son côté, Antoine, professeur d’histoire et de géographie, veille au grain chaque matin à l’entrée du collège. Il motive, débusque et rattrape les élèves tentés de se défiler avant d’aller en cours.