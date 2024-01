Soirée spéciale de l'information au cœur du monde agricole jeudi sur France 2

En raison de l'actualité, France 2 modifie sa programmation du jeudi 1er février 2024 et proposera, dès 20:40, une soirée spéciale de l'information au coeur du monde agricole.

La question de la pérennité du monde rural et du bouleversement des métiers de l'agriculture, la mise en lumière et la parole des femmes et des hommes confrontés à des défis complexes pour nous nourrir et assurer notre souveraineté alimentaire occupent régulièrement une place de choix sur les antennes de France Télévisions.

C'est naturellement que France Télévisions déploie aujourd'hui un dispositif éditorial exceptionnel à l'heure d'une colère agricole et d'une actualité brûlante gagnant chaque jour plus de territoires.

Pour comprendre et décrypter les raisons de ce mouvement, les équipes de l'information nationale et régionale suivent la situation au plus près du terrain et multiplient les directs, pages et éditions spéciales. Une offre éditoriale spécifique sur france.tv accompagne cette mobilisation, avec des programmes de référence éclairant l'histoire et les enjeux existentiels des combats de nos paysans.

"Envoyé Spécial"

Dès 20:40, "Envoyé spécial" présenté par Elise Lucet proposera un premier reportage au cœur de la mobilisation des agriculteurs en Bretagne et en Occitanie et dans les différents convois qui montent sur Paris. Un second reportage posera la question des difficultés qu'ont les jeunes agriculteurs à s'installer, face à un coût du foncier de plus en plus élevé.

Elise Lucet ira à la rencontre d'une agricultrice, sur son exploitation, et interviewera Dominique Schelcher, PDG de Système U, sur la question des prix des produits alimentaires et des responsabilités de la grande distribution face aux difficultés des agriculteurs.

Débat "Agriculteurs : comment sortir de la crise ?"

Ce débat, animé, en direct, par Julian Bugier, décryptera avec ses invités les causes de la crise actuelle et les solutions pour en sortir.

Comment assurer aux agriculteurs une juste rémunération ? Comment concilier politique environnementale et leur travail au quotidien pour nourrir les Français ?

Autour de la table, des exploitants agricoles, des représentants syndicaux et des experts pour éclairer le débat.

Nous les Européens : "Agriculture, l'Europe en colère"

Eléonore Gay reviendra sur le rôle de l'Union européenne notamment sur l'inflation des normes, et comment elle fait face à la grogne des agriculteurs qui s'étend en Europe.

Eléonore Gay interrogera Olof Gill porte-parole de la Commission européenne pour l'agriculture et le commerce, et Benoît Biteau, député vert européen, Vice-président de la Commission de l’agriculture et du développement rural.