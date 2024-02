"Reportages découverte - Les grands défis des petits hôtels de famille" samedi 3 février 2024 sur TF1

Samedi 3 février 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Les grands défis des petits hôtels de famille », un document réalisé par Julie Goron.

La France est le pays qui possède le plus grand nombre d’hôtels au monde, après les Etats-Unis. Parmi ses 18 000 hôtels, des établissements indépendants à taille humaine sont tenus par des passionnés. Mais avec la crise sanitaire, le problème de recrutement du personnel, l’augmentation des charges, la concurrence des grandes chaînes, de Airbnb et des sites de référencement, ils doivent se battre au quotidien pour attirer les voyageurs et ne pas mettre la clé sous la porte.

Pendant plusieurs, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi des propriétaires de petits hôtels qui font tout pour que vive leur établissement.

Laura et Richard, 30 ans, viennent de quitter leur métier pour réaliser leur rêve : acheter l’hôtel-restaurant-bar-tabac à Siaugues-Sainte-Marie, dernier lieu de vie du village auvergnat de 800 âmes. « C’est un gros défi car on n’est pas du milieu et on ne peut pas décevoir les habitués. C’est le projet d’une vie ! ». Ils se sont donnés un mois seulement pour réhabiliter le vieil établissement de 1000m2 par leurs propres moyens. Mais le chantier de ce petit hôtel de campagne va s’éterniser…

Au Lavandou sur la Côte d’Azur, Adrien Jaume, 28 ans, veut, lui, redynamiser l’hôtel familial tenu par 3 générations pour faire face à la concurrence. Cet été et pour la première fois de son histoire, l’hôtel Beausite va prendre des allures de « club de vacances » ! Le but du jeune hôtelier : faire rester les clients dans l’hôtel et surtout leur donner envie de revenir. “On est 35 hôtels, on doit se démarquer. Si on ne propose pas des activités, on va louper le train”. Au pic de la saison, Adrien mise sur un grand bal dansant de 150 personnes. Un challenge pour toute la famille qui n’a jamais organisé un événement d’une telle ampleur.

Catherine Faugeron et sa fille Camille, ont, elles, pour mission de faire revivre un mythe de Brive-la-Gaillarde : la Truffe Noire. Un hôtel-restaurant centenaire qui a perdu de sa superbe au fil des changements de propriétaires. « On veut montrer aux clients qu’on n’est pas un hôtel de chaîne mais un hôtel avec une histoire et on va vous la raconter. » Pour retrouver l’âme de cette institution, mère et fille vont devoir remonter le temps et mener une enquête qui va leur révéler beaucoup de surprises…

Alizée Le Cossec, 24 ans, fait partie de cette nouvelle génération prête à bousculer les codes de l’hôtellerie classique. A Langolen dans le Finistère, elle vient de créer un établissement insolite sur l'exploitation agricole de ses parents : une résidence hôtelière en pleine nature constituée d’une dizaine de cabanes finlandaises. Son idée : offrir du rêve et du dépaysement avec tout le confort d’un service d’hôtellerie classique. Faute de pouvoir embaucher, c’est seule que la jeune femme va devoir affronter sa toute première saison.

Pendant une saison, nous suivrons ces passionnés qui misent sur le potentiel de ces petits hôtels de caractère et qui sont prêts à tous les sacrifices pour leur donner une nouvelle vie.