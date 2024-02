"20h30 le dimanche" du 4 février 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 4 février 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 4 février 2024, Laurent Delahousse reçoit :

L'interview > Teddy Riner

Du haut de ses 2,04 mètres, le judoka a battu tous les records dans sa discipline : onze fois champion du monde, quintuple champion d'Europe, médaillé d'or en solo aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et à Rio en 2016, ainsi qu'en équipe mixte à Tokyo en 2021... Un palmarès impressionnant pour celui qui a également été le porte-drapeau de l'équipe de France aux JO de Rio.

A six mois des Jeux de Paris 2024, Teddy Riner a avancé sa reprise des compétitions, participant au Grand Slam de Paris ce dimanche 4 février. Une sorte de répétition avant, peut-être, de marquer un peu plus l'histoire.

La success story > Simon Porte Jacquemus



Le styliste, icône d’une génération, est le nouveau porte-étendard de la mode en France. Issu d'une famille modeste, il crée sa marque Jacquemus en 2009. Son style minimaliste et sa maîtrise absolue de la mise en scène et des réseaux sociaux font mouche. En 2012, il devient le plus jeune créateur participant à la Fashion Week de Paris, à 22 ans seulement.

Aujourd'hui à la tête d'un véritable empire, Simon Porte Jacquemus a présenté sa nouvelle collection, "Les Sculptures", lors de son défilé printemps-été 2024 à la Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes).

Le Live > Santa

De son vrai nom Samanta Cotta, elle grandit dans le monde de la musique, notamment grâce à sa mère, Diana Eckert, chanteuse du groupe Daisy Duck.

Avec des amis lycéens, la Niçoise forme le groupe Hyphen Hyphen, qui explose aussi bien en France qu'à l'international avec des tubes comme Just need your love ou Too Young, l'hymne officiel de l'Euro de football féminin 2022.

Santa décide de se lancer dans une carrière solo en 2022, tout en continuant de chanter au sein du groupe Hyphen Hyphen. Son single Popcorn salé dépasse les 40 millions de streams. L'artiste sort en novembre 2022 son premier EP, nommé « 999 ».