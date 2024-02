"Reportages découverte - Maisons de famille : entre bonheur et galères" samedi 10 février 2024 sur TF1

Samedi 10 février 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Maisons de famille : entre bonheur et galères », un document réalisé par Anaïs Ciura.

Chaque année des milliers de français héritent de maisons de famille… Des lieux, où depuis des décennies l’on célèbre les grands et les petits évènements de la vie d’une même famille et auxquels on attribue parfois une âme… Mais si ces héritages sont pour certains synonyme de retrouvailles, de joie et d’allégresse, ils sont pour d’autres un lourd fardeau.

Pendant plusieurs, une équipe de "Reportages découverte" a suivi des familles qui se battent pour faire vivre leurs maisons de famille.

Dans les Deux Sèvre le château dit « La Forêt » est la pierre angulaire de la famille de Nathanaël depuis le début du XIX siècle… L’état actuel du château et de ses dépendances préoccupe la famille. Pour trouver de l’argent et continuer de faire vivre les lieux Nathanaël veut y créer une distillerie de Gin ouverte au public. « Ce qui fait qu’on est aussi attachés à ce lieu c’est qu’on y a laissé vraiment de nous, des moments de fête mais aussi de sueur de travail et je pense que c’est comme ça qu’on s’attache à un lieu. ». Mais produire de l’alcool et surtout le commercialiser n’est jamais une mince affaire.

Dans la Drôme, Valentine et sa famille ont une toute petite maison de village sans jardin… Un lieu sans prétention mais qui chaque année revit pendant une semaine au rythme des 3 générations qui s’y rassemble. « Tous nos ancêtres sont nés ici. Pour nous le but c’est que ces maisons restent dans la famille ! Mes enfants, ont interdiction de la vendre ! » Le point d’orgue des vacances c’est la traditionnelle cousinade…Cette année elle s’annonce exceptionnelle.

Enfin en Savoie, Catherine et sa famille n’ont pas la chance de voir la nouvelle génération reprendre le manoir acquis par l’un de leurs ancêtres en 1734. La famille va se réunir et prendre la lourde décision de vendre la demeure. Mais avant cela, ils vont y célébrer leur dernière fête de famille… Pour tous les adieux au manoir sont bouleversants. « C’est vrai qu’on aurait aimé qu’il y en ait parmi la dernière génération qui achètent qui retapent et qui s’y installent.. mais apparemment c’est pas possible … Personne ne peut garder cette maison donc c’est un grand tournant… ».

Des histoires de familles, des histoires de patrimoines…riches en émotions.