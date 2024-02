"13h15 le dimanche - Le procès de la peine de mort" de Robert Badinter ce 11 février sur France 2

A découvrir ce 11 février 2024 sur France 2 dans "13h15 le dimanche", « Le procès de la peine de mort », un récit signé Hélène Lam-Trong, Benjamine Jeunehomme, et Berengere Lafont.

A l’occasion de la disparition de Robert Badinter, "13h15 le dimanche" revient sur l'un des grands combats de l’ancien avocat et ministre de la Justice : l’abolition de la peine capitale.

Le 21 septembre 1971, Claude Buffet et Roger Bontems, deux détenus emprisonnés à la centrale de Clairvaux, dans l'Aube, ont le projet de s'évader. Toute la journée, ils prennent trois personnes en otage. La police donne l'assaut dans la nuit. Buffet tue une infirmière et un gardien de prison. Bontems, complice, assiste à la scène…

Le magazine revient sur ce fait divers sanglant suivi par la France entière. Les deux hommes sont jugés lors d’un procès retentissant, au cœur duquel se trouve la question de la peine de mort. Roger Bontems a pour avocat Robert Badinter, qui est persuadé de sauver la tête de son client. Il lui en fait même la promesse.

Au terme du procès qui se tient du 26 au 29 juin 1972 devant la cour d'assises de l'Aube, Buffet et Bontems sont condamnés à mort. La peine capitale, prononcée sous la pression populaire, accroît encore la conviction de maître Badinter dans sa lutte pour l'abolition de la peine de mort. Les deux hommes sont guillotinés à la prison de la Santé au petit matin du 28 novembre 1972.

Dans ce document, des archives rares et le témoignage de Robert Badinter. Ils replongent dans l’atmosphère politique de cette époque et les débats entre adversaires et partisans de la peine de mort, abolie en France en 1981.

Pour "13h15 le dimanche", Robert Badinter avait accepté de revenir sur ce procès et ce grand combat.