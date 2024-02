"13h15 le samedi - L'humour bègue" de Valentin Reinehr ce 17 février 2024 sur France 2

À découvrir ce 17 février 2024 dans "13h15 le samedi" sur France 2, « L'humour bègue » un portrait de Valentin Reinehr signé Bertrand Jeanneau, Pierrick Morel et Alexandre Adam produit par Auxyma.

Valentin Reinehr voulait devenir comédien. Bègue depuis l'âge de 4 ans, il ne s'est pas laissé décourager. "13h15 le samedi" s’intéresse au destin hors du commun du jeune humoriste à la personnalité tenace.

Monter sur les planches en ayant un trouble de l’élocution, la combinaison semble impossible. Pourtant, Valentin Reinehr, bègue depuis l'enfance, enchaîne les succès sur scène. Révélé en 2019 grâce à sa participation à l’émission "La France a un incroyable talent", qui a cumulé plus de 25 millions de vues sur les réseaux sociaux, il a réalisé son rêve d'enfant, devenir humoriste.

Avec son premier one-man show La vie est bègue, il a parcouru les routes de France et de Belgique. En 2023, il a rejoint la troupe du Jamel Comedy Club, où il a découvert que Jamel Debbouze a souffert du même trouble.

Le bégaiement est un trouble de la parole qui touche plus de 600 000 Français et qui se manifeste généralement dans l'enfance. Valentin est devenu bègue à l'âge de 4 ans, après avoir vu une amie se noyer sous ses yeux. Longtemps, il a testé différentes techniques pour contrôler son bégaiement, sans succès. Il lui a fallu vivre avec, assumer. Aujourd'hui, l'humoriste considère son trouble de l'élocution comme "la chance de sa vie", qui lui a permis de monter sur scène et de réaliser son rêve.

A 29 ans, plus rien ne l'arrête, il a débuté courant janvier 2024 une tournée avec son nouveau spectacle, Le bègue part en rodage.

"13h15 le samedi" s’intéresse à cette trajectoire hors du commun.