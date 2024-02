"20h30 le samedi" du 17 février 2024 : « L'argot, c'est stylé ! » sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 17 février 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « L'argot, c'est stylé ! ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" se penche sur la langue française, la joie des mots, et plus particulièrement sur l'argot, un langage fleuri qui permet à des groupes sociaux de se créer une identité propre. La langue évolue en permanence et se nourrit de la gouaille de la rue...

Le jour où > Fabrice Luchini a découvert l’argot

Fabrice Luchini se definit lui-même comme un passeur de mots, une passion née dans les années 1960, alors qu’il délaissait l’école pour explorer le versant sud de la butte Montmartre avec une bande de jeunes marginaux, à la langue pleine d’argot et de verlan. Depuis des années, il remplit des théâtres entiers en incarnant les grands textes d'écrivains français : Rimbaud, Proust, Céline ou Flaubert…

Il est actuellement, et jusqu'au 21 mars, sur la scène du théâtre des Mathurins dans Fabrice Luchini lit Victor Hugo. Un spectacle mis en scène par Emmanuelle Garassino qui se joue à guichets fermés. Il sera aussi à l’affiche du film L’Empire de Bruno Dumont, qui sortira le 21 février 2024.

Actu > "T’as le seum ou quoi ?"

La langue de Molière doit-elle être le miroir des évolutions de la société ? Ou est-elle une institution qu’il faut défendre farouchement, contre l’écriture texto, le point médian, et autres usages contemporains ? Un débat qui peut être explosif.