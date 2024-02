Johanna Ghiglia et Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 21 février 2024 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 21 février 2024 :

07:15 : Jean Garrigues, historien spécialiste de la politique française.

07:40 : Les 4 vérités : Grégory Doucet, maire EELV de Lyon.

08:15 : Lyes Louffok, militant des droits de l'enfant.

09:00 : Michèle Torr.