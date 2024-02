Missak Manouchian au Panthéon : la cérémonie diffusée en direct sur France 2 mercredi 21 février 2024

À l'occasion de l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon, France 2 modifie ses programmes mercredi 21 février 2024 à partir de 17:10.

Mercredi 21 février 2024, 80 ans après son exécution et celle de 21 de ses camarades, membres d’un groupe de résistants, par l’armée allemande, Missak Manouchian entrera au Panthéon accompagné de son épouse Mélinée.

Il devient ainsi le premier résistant étranger et communiste à entrer dans le temple des grandes figures de la République, aux côtés de ceux auxquels la patrie est reconnaissante.

Les équipes de l’information de France Télévisions proposent une émission spéciale pour faire vivre au public cette cérémonie nationale, présidée par le président de la République, en direct sur France 2 et sur franceinfo canal 27.

Dès 17:10, Julian Bugier présentera une émission spéciale avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions et Stéphane Bern qui apportera son éclairage sur les secrets et les couples mythiques du Panthéon.

Avec de nombreux invités en plateau et les envoyés spéciaux de la rédaction nationale, Christelle Méral, Astrid Mezmorian et Sofia Dollé au Panthéon et Anne-Claire Poignard au Mont-Valérien.

Diffusion également sur TV5 MONDE.