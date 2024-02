"13h15 le samedi" à Buffère au refuge d’Aude et Guillaume, ce 24 février 2024 sur France 2

À découvrir ce 24 février 2024 dans "13h15 le samedi" sur France 2, « Le refuge d’Aude et Guillaume » un reportage de Tiphaine Honoré, Yoann Périé, Marc de Langenhagen et Thomas Courcelle.

Dans la haute vallée alpine de la Clarée, visite du refuge écoresponsable de la Buffère. Les gardiens jonglent entre l'accueil des visiteurs et leur quotidien de parents.

Perché à plus de 2 000 mètres d’altitude dans la haute vallée de la Clarée, le refuge de Buffère est gardé par Aude et Guillaume Devalle depuis 2021. Dans cette zone des Hautes-Alpes pourtant tranquille et sauvage, non loin de Briançon, ils vivent à 100 kilomètres à l’heure, jonglant entre la gestion du refuge qui accueille près de 1 000 skieurs chaque hiver et leur quotidien de parents. Chaque jour, par tous les temps, ils amènent leur deux enfants, Léon, 13 ans, et Justin, 9 ans, à l’école à Névache et au collège à Briançon.

Guillaume connaît bien la vie au refuge de Buffère : lorsqu’il avait 6 ans, ses parents ont acheté et réhabilité cet ancien chalet d’alpage. Mais pour Aude, qui vient du monde de l’édition, il a fallu s’adapter à une vie loin de tout. Aujourd’hui, après plus de trois années en tant que gardienne, elle ne regrette rien.

Equipé de toilettes sèches et de deux douches solaires, le lieu est autonome en énergie, et tend vers le bilan carbone le plus bas possible. L’électricité est produite grâce à la force de l’eau par une micro-centrale hydroélectrique. Et les menus concoctés par Guillaume et Aude sont cuisinés à partir de produits bio et/ou locaux.

"13h15 le samedi" a suivi ces gardiens de refuge.