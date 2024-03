"Reportages découverte - Les femmes de la Lagune" dimanche 24 mars 2024 sur TF1

Dimanche 24 mars 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir « Les femmes de la Lagune », un document signé Émilie Refait.

Venise : 50 000 habitants et 30 millions de visiteurs chaque année. Les conséquences sont terribles et la célèbre ville construite au milieu de l’eau est en danger. Si les ferries n’ont plus le droit d’accoster Place San Marco, la marée humaine qui se déverse chaque jour est aujourd’hui plus menaçante que l’aqua alta, contenue désormais par des digues… Pourtant quelques combattantes sont vent debout contre ce tourisme de masse.

Pendant plusieurs les équipes de "Reportages découverte" ont suivi ces femmes qui se battent pour que Venise et ses îles ne se transforment pas en « Veniceland ».

Les équipes de "Reportages découverte" sont aussi parties en quête de l’unique gondolière de la sérénissime et avons rencontré quatre combattantes comme elle, qui tentent de réinventer la Venise de demain.

Marta Canino a créé une école pour apprendre aux femmes à piloter des bateaux dans la lagune et se bat pour que Venise revienne aux vénitiens. « Chaque année, cette industrie du tourisme est en train de transformer la ville en désert pour ceux qui ont décidé de rester y vivre. Nous ne voulons pas que toutes les petites îles deviennent des resorts de luxe pour les touristes, c’est pour cette raison que nous allons occuper tous ensemble l’île de Poveglia »

Chiara Pavan est la seule femme cheffe étoilée de la sérénissime, elle s’est installée sur de ces petites îles envahies par les touristes. Son combat à elle est de préserver la lagune et son écosystème fragile. Elle a décidé de ne cuisiner que les produits locaux et les espèces invasives. « Les crabes bleus sont une espèce aliène invasive. Ils sont très agressifs, ils se reproduisent massivement et une solution est de les manger »

Servane Giol est française, elle est mariée depuis 23 ans à un vénitien et habite l’un des plus beaux palais du Grand Canal. Défenseuse de l’art de vivre dans les palais, supervise une vente aux enchères exceptionnelle, celle du mythique Hôtel Bauer qui a accueilli pendant plus de 100 ans les célébrités du monde entier. « En 1920, ces grands hôtels se créent, 100 ans après, il est juste que ce grand hôtel se refasse une beauté et qu’il y ait une nouvelle vie, un nouvel élan pour cet immeuble, pour ce palais »

Enfin Elena Miccheluzzi, elle, est née à Venise. Après avoir vécu pendant 12 ans entre Milan, Londres et Paris, elle est revenue dans le palais familial vénitien. Avec sa petite sœur Margherita, elles ont créé leur propre collection de verres de Murano, mais ce n’est pas simple de faire sa place quand on a un papa artiste connu et exposé dans le monde entier. Les équipes de "Reportages découverte" les ont suivies en train d’aider leur père Massimo Micheluzzi à préparer sa dernière exposition de vases à Venise, avant de prendre le relai. « Au final c’est vraiment naturel, on a toujours été très unie comme famille, donc on se retrouve ici à travailler ensemble, à vivre tous ensemble… Moi je pense, je sens que c’était un peu un destin ».