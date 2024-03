"20h30 le dimanche" du 31 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 31 mars 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

L'interview > Flavie Flament



Alors que de nombreuses femmes dénoncent publiquement des violences sexuelles dont elles ont été victimes, Flavie Flament a été la première à prendre la parole un an avant Me Too à travers son livre « La consolation » paru en 2016.

Face à l'écran > Benjamin Biolay



Benjamin Biolay sera reçu à l’occasion de la sortie au cinéma du film « Quelques jours pas plus » mercredi prochain.

Il est actuellement également à l’affiche de la série « La fièvre » sur CANAL + et termine sa tournée lundi soir à la Maroquinerie.

Le live > Bon Entendeur



Le duo électro aux plus de 80 millions d’écoutes : Bon Entendeur dont les prochains concerts à Paris, Londres ou encore Amsterdam affichent complet. Leur 3ème album, Rivages, sort ce vendredi.