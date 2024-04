"Reportages découverte - Les Français d'Istanbul : les aventuriers du Bosphore" samedi 6 avril 2024 sur TF1

Samedi 6 avril à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir « Les Français d'Istanbul : les aventuriers du Bosphore » réalisé par Loraine Canayer, Hélène Eckmann et Clémence Bragard.

Des rives du détroit du Bosphore, au Grand Bazar, en passant par les rues animées des quartiers branchés, Istanbul fascine. Un pied en Europe, l’autre en Asie, la capitale culturelle de la Turquie est la seule ville au monde à cheval sur deux continents. Parmi ses 15 millions d’habitants, 5 500 Français qui ont choisi de s’y installer. Pendant plusieurs ils ont fait découvrir à une équipe de "Reportages découvertes" les secrets de cette ville qui ne dort jamais.

Sur les rives du Bosphore, face à la vieille ville et aux monuments les plus emblématiques d’Istanbul, un nouvel établissement de luxe se prépare à ouvrir ses portes. Dans les coulisses, deux Français s’affairent !



Gouvernante dans un palace parisien, Laura a été envoyée spécialement par le groupe hôtelier pour aider les équipes turques. Elle découvre pour la première fois ce lieu chargé d’Histoire. Le bâtiment principal de l’hôtel était l’ancien terminal de croisière d’Istanbul en 1940. Laura va devoir organiser un service de chambre impeccable. Et elle a des méthodes peu conventionnelles ! « Il faut que je mette le bazar, je vais en mettre partout comme si un client avait tout sali. Le but c’est vraiment que notre équipe soit choquée, c’est pour ça que je suis là pour leur faire face à toutes éventualités. » Pour atteindre la perfection, Laura ira jusqu’à jouer la cliente cauchemar dans la plus luxueuse suite de l’hôtel…à 38 000 euros la nuit.

Dans les cuisines de l’hôtel 5 étoiles, Yasin, le sous-chef originaire des Ardennes, prépare, lui la grande soirée d’inauguration du restaurant. Ce Français au parcours atypique est à la tête d’une brigade de 50 personnes. « Je n’avais rien à voir avec la cuisine, j’étais footballeur professionnel en Turquie. J’ai commencé la cuisine et au bout de 8 années je suis ici dans l’un des meilleurs hôtels d'Istanbul c’est un rêve qui se réalise. » Son patron, le seul chef deux étoiles du pays, lui confie la réalisation d’un classique de la gastronomie française revisité à la sauce turque ! Pour trouver les ingrédients pour sa recette, Yasin se rendra dans un lieu incontournable de la ville, le marché aux épices.

Originaire de Nancy, Anabelle habite sur la rive asiatique. Loin des quartiers touristiques, c’est dans les travées d’un marché de tissu très populaire, que cette ancienne juriste s’est découvert une passion pour la couture. Il y a trois ans, elle a créé sa marque de vêtements pour enfants entièrement fabriquée en Turquie. Elle exporte en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et s’est lancée un nouveau défi : fabriquer ses premières pièces en coton biologique. Sa quête de nouveaux fournisseurs l'amènera dans le Sud-Est de la Turquie. Dans des champs de coton immenses, elle assiste à sa première récolte. « Là on imagine tout de suite les vêtements qu’on va pouvoir faire pour les enfants, les bébés. Il y aura plus d'âme dans les collections car on a cette chance incroyable d'être au cœur de l’action, au commencement de toute l'histoire d'un vêtement.»

Enfin, Goknur a importé son amour du vin de la France à Istanbul. Après des études de sommellerie dans la Drôme, cette franco-turque est revenue s’installer dans la capitale culturelle turque. « Mon objectif c’est vraiment de travailler pour redonner ses lettres de noblesse au vin turc.» Pour célébrer le centenaire de la création de la République Turque, la jeune femme va créer une cuvée spéciale afin de mettre à l’honneur le patrimoine viticole méconnu du pays. Accompagnée d’Isik, une œnologue, Goknur a sélectionné sept cépages anciens parmi les 1400 variétés originaires de Turquie. « La plus grande difficulté, c’est est-ce qu’on va réussir à harmoniser ces cépages dans une bouteille. » Des vendanges en Thrace, à l’assemblage dans un domaine viticole au centre du pays, Goknur va sillonner la Turquie pour réaliser son projet.

Plongée dans les coulisses d’Istanbul, une ville à l’énergie débordante.