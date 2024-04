"Grands Reportages - Changement de propriétaires saison 3" : 4ème épisode dimanche 7 avril 2024 sur TF1

Dimanche 7 avril 2024 à 13:40, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Grands Reportages" le 4ème et dernier épisode de la 3ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Andreïa de Araujo et Laura Chambaud.

Chaque année en France, près de huit cent mille transactions immobilières sont signées. Et bien souvent c’est bien plus que du matériel que nous vendons ou achetons. Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes ou singulières. Elles sont les témoins de nos vies.

Alors quand vient le moment de vendre, pour ceux qui partent, c’est un peu d’eux-mêmes qu’ils laissent derrière eux. Pour ceux qui achètent, c’est la promesse d’une nouvelle vie, d’un nouveau départ. Déménager, s’endetter, rénover, tout quitter, classiques, insolites, résidences principales ou secondaires, pendant plusieurs mois nous avons suivi des acheteurs et des vendeurs au moment où ils vont se lancer dans un projet immobilier.

"Grands Reportages" va vous ouvrir les portes de ces biens, dont le destin s’apprête à basculer. Une série documentaire de 4 x 60 minutes.

Épisode 4

Julie et Thomas ont trouvé le château de leur rêve. Malheureusement ils sont encore loin de pouvoir y habiter. En attendant la signature, depuis 2 ans, ils louent un appartement à Toulouse. Le propriétaire de la bâtisse est sous tutelle. Un juge doit donner son autorisation. En attendant, le couple se rend déjà sur place et commence les aménagements dans le jardin. A chaque jour sa surprise et à force de débroussailler il découvre une source. Mais le temps se fait long et rien ne dit que le juge donnera son accord à la vente. « On n'est pas propriétaires, on a signé une promesse d'achat unilatérale c'est-à-dire qu'on s'engage à l'acheter. A chaque fois, on croit qu'on va signer mais ça n'arrive jamais. Le temps a une valeur relative sur ce genre de projet » assure Julie dépitée.

A Pontivy en Bretagne, Jean-Philippe s'occupe de son ancienne gare désaffectée. La rénovation avance, seule la façade est toujours délabrée. Elle a été fragilisée par le temps. Mais Jean-Philippe a déjà investi 1,2 million d'euros et il est de plus en plus difficile de trouver les fonds manquants. La mairie veut l’aider mais pas financièrement. Elle lance donc une campagne de souscription. Mais rien n’arrête Jean-Philippe. Avec sa communauté de passionnés, il a décidé de faire revenir un train touristique à Pontivy, le Napoléon Express. Le passionné va se battre pour avoir les autorisations… Objectif : rouvrir une ligne jusqu'à jusqu'à la mer, 120 kilomètres comme à l’époque. « Là, le train touristique c'est vraiment l'apothéose, quand il entre dans la gare c'est Grandiose. C'est vraiment dans mon for intérieur que je ressens les émotions...».

A Toulouse, Sloana et Anthony louent un trois-pièces de 60 m2. Tous les deux ont 27 ans. Anthony est infirmier libéral. Sloana est commerciale pour une start-up. L'appartement est confortable mais ils aimeraient devenir propriétaires pour la première fois. Seul problème : le prix de l’immobilier : « 35 mètres carrés pour 112 000€ et on n’est même pas en centre-ville. Ca devient un peu n'importe quoi ; On va peut-être regarder plus loin dans la région. Quitte à dépenser 200, 300 000€, autant avoir quelque chose avec plus de sens. » Le couple va finalement trouver un bien coup de cœur dans le Lot, le département d'Anthony où se trouve toute sa famille.

Enfin dans le Jura, Brigitte et Yves s'apprêtent à réaliser leur grand déménagement. Ils ont trouvé une maison en Espagne, à 1500 kilomètres de là. Mais ils doivent déplacer leurs trois ânes et des dizaines de cartons. Pour l’occasion Yves a acheté un camion bétaillère pour l'occasion, mais le couple est inquiet pour ses ânes. « Transporter les cartons, il peut y avoir un peu de casse, mais pour des ânes on peut pas. C'est interdit. Ce sont des ânes qui ne sont jamais montés dans un véhicule. Je sais pas du tout comment ça va se passer. » L'installation et leur arrivée s’annoncent mouvementées.