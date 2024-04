Grands Reportages - Veuves noires épisode 2, la traque, dimanche 21 avril 2024 sur TF1

Dimanche 21 avril 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir le 2ème épisode de la série documentaire "Veuves noires" réalisée par Sam Caro et Viviane Contri.

Belles, glamour, séductrices …et sans scrupule. Toutes sont soupçonnées d’avoir tué leur compagnon pour son argent, parfois même plusieurs de leurs compagnons. On les appelle…les veuves noires en référence à cette espère d’araignées dont la femelle dévore le mâle après l’accouplement.

Dans ce deuxième épisode, les secrets de quatre « veuves noires », ces femmes soupçonnées d’avoir assassiné leur compagnon pour de l’argent, finissent par remonter à la surface. Tout au long de leurs investigations, juges et enquêteurs parviennent à percer leurs mystères, à dévoiler leurs manipulations. Plusieurs d’entre elles sont placées en détention.

Jamila M’Barek, l’ancienne escort-girl, est accusée d’avoir tué son mari, le riche Lord anglais Ashley Cooper. Mais son corps n’a toujours pas été retrouvé et l’enquête est au point mort. Alors les policiers décident de mettre Jamila sur écoute. Une avancée décisive qui va confirmer son implication, avec la complicité de son frère. Pour l’avocat du Lord, ces écoutes sonnent comme un aveu, « On a le prix du contrat, le prix du meurtre. Ce qui fait de Jamila, la commanditaire de l’assassinat ».

Simone Weber a des allures de « Madame tout le monde », mais en 1986, suite à la disparition de son ancien compagnon Bernard Hettier, les enquêteurs commencent à découvrir l’autre visage de cette petite dame apparemment sans histoires. A la suite d’une perquisition à son domicile, ils trouvent tout l’attirail d’une tueuse méthodique. Maître Gérard Welzer décrit ces indices accablants : « des pains de dynamite, une carabine 22 long rifle avec une douille qui est engagée. Et dans sa voiture, des subsances humaines sur une meuleuse à béton. »

Patricia, elle, est accusée d’avoir drogué des dizaines de retraités pour subtiliser leur argent et leurs biens. Elle sillonnait les beaux quartiers à la recherche de personnes âgées, riches et célibataires. Jusqu’au jour où la police l’interpelle et découvre dans sa valise « des flacons de valium, des cartes d'identité, des testaments en faveur de Patricia, avec des noms de messieurs qu'on ne connaît pas », autant d’éléments qui laissent peu de place au doute, selon la commandante de police Catherine Messineo. Mais comment cette maman de deux enfants s’est-elle transformée en « empoisonneuse de la Rivieira » ?

Fatima, en grande manipulatrice a réussi à brouiller les pistes. Les policiers la soupçonnent d’avoir assassiné son compagnon, le bijoutier Roger Bendeçon pour récupérer sa fortune, mais l’enquête piétine pendant 5 ans. C’est finalement dans son passé qu’ils font une découverte décisive. D’après la journaliste Ariane Chemin, « ils s’aperçoivent que Fatima est la veuve d’un homme qui a disparu dans des circonstances assez semblables à celle de Roger Bendeçon ». Suffisamment troublant pour la placer en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Mais elle va vite trouver le moyen de s’en échapper.

Entre témoignages exclusifs, récits de magistrats et de policiers, et archives exceptionnelles, c’est une enquête minutieuse et fascinante, sur la piste des veuves noires.