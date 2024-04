20h30 le samedi du 20 avril 2024 - Le bonne étoile de Françoise Hardy & George Clooney sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 20 avril 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « La bonne étoile ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" s’intéresse aux étoiles : celles que Françoise Hardy consulte depuis qu'elle a découvert l'astrologie dans les années 1970 et en a fait une passion, et la bonne étoile de George Clooney qui lui a permis de mener une carrière audacieuse en évitant les pièges du succès.

Le jour où > Françoise Hardy trouve une voie dans l'astrologie

Dans la vague des artistes yéyé, Françoise Hardy a occupé une place à part. Elle a fait tourner les têtes des plus grands artistes de l’époque, comme Mick Jagger ou Bob Dylan. En 1966, elle était aussi une mannequin à la une des magazines, mais cette lumière et cette célébrité la mettaient mal à l’aise… Détestant les faux-semblants et les artifices, elle a cherché une autre voie. Et a trouvé un début de réponse dans une passion étonnante : l’astrologie, qu’elle voit comme un outil psychologique pour mieux se cerner et cerner les caractères de ceux qui l’entourent.

Actu > La bonne étoile de George Clooney

Françoise Hardy aimerait sûrement se pencher sur le thème astral de cette star américaine désormais installée en France, dans le Var : un certain George Clooney. Après quelques années de tâtonnements, il est révélé en 1994 par un rôle de médecin dans la série "Urgences", mais ne se laisse pas enfermer dans l’image figée du séducteur. Il conquiert Hollywood en devenant réalisateur, producteur, et en faisant des paris audacieux. Mais il se sert surtout de sa célébrité pour faire valoir ses engagements politiques, dénoncer la guerre en Irak ou les dérives du pouvoir, une conscience politique qui lui vient de son père.