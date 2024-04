13h15 le dimanche du 21 avril 2024 - Xavier Dupont de Ligonnès, le disparu sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" du 21 avril 2024 présenté par Laurent Delahousse sur France 2, « Le disparu » un retour sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès dans une série en 4 épisodes signée Pauline Dordilly, Anne-Sophie Martin, Henry Desaunay et Anthony Santoro.

"13h15 le samedi" revient sur l’incroyable énigme de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce mari et père de famille soupçonné d’avoir tué cinq membres de sa famille en avril 2011, à Nantes...

Le mystère reste entier depuis treize ans autour de l'affaire Dupont de Ligonnès. Le père de famille, Xavier, a disparu alors que les corps de son épouse Agnès et de ses enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît ont été retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale, à Nantes.

Soupçonné du quintuple meurtre, Xavier Dupont de Ligonnès est recherché par toutes les polices mais il reste à ce jour introuvable. Comment a-t-il pu disparaître ? Où se trouve l’arme du crime ? Comment a-t-il planifié sa fuite ? A-t-il pu être aidé ?

Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie ?

Le temps passe et la quête de vérité demeure. Le magazine "13h15 le dimanche" est allé à la rencontre d’amis proches du suspect numéro un dans la "tuerie de Nantes". Si certains pensent qu’il s'est suicidé, d'autres croient qu’il est toujours en vie, notamment sa sœur Christine, persuadée que le meurtre est une mise en scène et que son frère vit aux Etats-Unis entouré de sa famille…

Plus de 1 700 personnes ont signalé l'avoir vu aux quatre coins de la France, et même à l'étranger, des pistes systématiquement vérifiées par les enquêteurs, mais il n'y a toujours aucune trace de l'homme le plus recherché de France.

Xavier Dupont de Ligonnès s'est-il inspiré d'un tueur américain ?

L'homme le plus recherché de France, s’il est toujours en vie comme le pensent certains de ses proches, a toujours été fasciné par les Etats-Unis. Par deux fois, le suspect numéro un de la "tuerie de Nantes" a tenté de vivre le rêve américain : la première dans sa jeunesse avec un ami, et une autre fois avec toute sa famille.

Xavier Dupont de Ligonnès était-il à ce point fasciné par ce pays pour s’inspirer très précisément du tueur américain John List, qui avait décimé toute sa famille en 1971 avant de disparaître dans la nature… et se faire arrêter des années plus tard ?