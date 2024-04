20h30 le dimanche du 21 avril 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 21 avril 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Face à l'écran > Marc Levy



C'est l’écrivain contemporain français le plus lu dans le monde, ses romans traduits en 50 langues sont publiés à plus de 50 millions d’exemplaires. Expatrié à New York depuis seize ans, il est passionné par la société américaine.

Sur le plateau de "20h30 le dimanche", il livre son analyse sur les élections présidentielles américaines de novembre 2024, avec la montée du populisme et le retour possible de Donald Trump. Il se penche aussi sur l’actualité internationale, notamment la guerre en Ukraine qui lui a inspiré son dernier roman La Symphonie des monstres (éd. Robert Laffont, novembre 2023).

La story > Taylor Swift

À seulement 34 ans, la pop star américaine Taylor Swift est officiellement entrée dans le club des milliardaires cette année. Avec un patrimoine estimé à 1,1 milliard de dollars par le magazine Forbes, elle est la première artiste à atteindre cette fortune grâce aux seuls revenus tirés de sa musique. Une année de tous les records pour la chanteuse puisqu'elle est devenue, en février 2024, l'artiste la plus récompensée dans la catégorie "album de l'année" en remportant son 4ème Grammy Award. Un si grand succès que la chanteuse aux 281 millions de fans sur Instagram pourrait impacter la campagne présidentielle aux Etats-Unis en apportant son soutien à un candidat.

De ses débuts dans la musique country à l'âge de 16 ans à son statut de superstar, "20h30 le dimanche" retrace le parcours d'une des plus influentes artistes mondiales.