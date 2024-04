Grands Reportages - Héritages empoisonnés, samedi 27 avril 2024 sur TF1

Samedi 27 avril 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir « Héritages empoisonnés », un document signé Frédérique Mergey et Sophie Rabiller.

En France, 420 000 successions ont été réalisées en 2023. Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne : Parmi les héritages reçus, deux tiers sont inférieurs à 30 000 euros et 87 % inférieurs à 100 000 euros. Pour les autres héritiers, ce n’est pas forcément non plus la panacée.

Les trois personnes qui sont suivies dans ce document ont eu la chance de bénéficier de legs importants, qui se sont révélés bien plus compliqués que prévus à gérer.

A Annecy, Dorothée a d’abord cru rêver quand une généalogiste lui a annoncé qu’elle héritait de l’appartement d’un cousin perdu de vue… Mais la réalité l’a vite rattrapée : non seulement elle doit partager ce leg avec 7 parfaits inconnus de la branche paternelle, mais l’appartement laissé par le défunt est aujourd’hui squatté, et les frais s’accumulent. Dorothée va devoir bien faire ses calculs avant d’accepter cette lourde succession : « Quand on hérite, il faut avoir de l’argent de côté, pour pouvoir payer avant de pouvoir toucher l’héritage ! »

Denis, lui, est écrasé par un tout autre fardeau… Son père a laissé en héritage une fabuleuse collection : 94 véhicules anciens, dont 76 poids lourds, qu’il bichonnait avec passion. Aujourd'hui Denis n’a ni les moyens, ni le temps, ni même l’envie de l’entretenir : « C’est une tâche qui me dépasse complètement. La passion ça ne s’hérite pas, on l’a ou on ne l’a pas » Denis et ses frères et sœurs se sont résolus à vendre les camions aux enchères. Mais y aura-t-il assez de collectionneurs intéressés par de tels engins ? Pour Denis, pas question de les brader, même s’il doit se retrouver avec des camions sur les bras…

Dans le Cher, Thibault a hérité d’un magnifique château… qui menace de tomber en ruine. À 65 ans, ce vétérinaire toujours en activité dans un abattoir, n’a pas les moyens de le restaurer. Mais il n’envisage pas de se séparer de ce bien, qui appartient à sa famille depuis deux siècles : « Il y a des héritages qui obligent : il y a eu un investissement de génération en génération, il faut être à la hauteur ! » Pour garder le château, il faut qu’il puisse générer des revenus : Le vétérinaire s’est donné pour objectif de l'ouvrir aux visites.

Thibault, Dorothée et Denis héritent surtout d’un défi : que le cadeau de leur légataire ne devienne pas empoisonné.

Pendant près d’un an, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi leur combat.