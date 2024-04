20h30 le samedi du 27 avril 2024 - Les grandes voix Célion Dion / Barbra Streisand sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 27 avril 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Les grandes voix ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" s’intéresse aux parcours de vie de deux grandes divas, Barbra Streisand, artiste de tous les talents qui a dépassé les critiques pour imposer son identité, et Céline Dion et sa fameuse note dans le titre All by Myself qui l'a classée au rang des plus grandes voix mondiales.

Le jour où > Barbra Streisand fait un pied de nez à ceux qui lui promettaient une carrière médiocre

Au mois de mai 2024, les mémoires de Barbra Streisand seront publiées en français, l’occasion de revenir sur soixante ans de carrière à la fois au cinéma, au théâtre et dans la chanson.

Barbra Streisand a ému son public aux larmes dans le film Nos plus belles années avec Robert Redford, au théâtre avec Funny Girl, mais aussi grâce à sa puissance vocale. Barbra Streisand est l’artiste de tous les records : 200 nominations, 122 récompenses...

Dans ce livre, elle raconte la détermination sans faille d’une artiste qui a subi mille moqueries, de la part de sa mère d’abord, puis de tous ceux qui lui promettait une carrière médiocre en raison de son physique. Et si c’était elle la vraie "Queen B" ?

Actu > "All by Myself", une reprise et une performance

Céline Dion a fait son grand retour sur la scène médiatique fin avril en accordant une interview à Vogue. Atteinte d'une maladie neurologique rare, la chanteuse avait annoncé à l'automne 2022 devoir faire une pause pour se concentrer sur sa santé.

Le magazine remonte aux sources de sa reprise de la chanson All by Myself, transformée en Everest par la chanteuse, avec cette note mythique, le fa aigu tenu 8 secondes. Cette performance a donné à sa carrière une aura internationale, mais c'est aussi le titre qui lui correspond le mieux : ses peines, ses doutes, son incroyable résilience... Céline Dion a fait du titre All by Myself la bande originale de nos vies.